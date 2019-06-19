Son Dakika Haberleri: Başkan Seçer'den pasifleştirilen personele iade-i itibar
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Başkan Seçer'den pasifleştirilen personele iade-i itibar

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçmiş belediye yönetimleri döneminde görevlerinden alınarak pasif noktalara çekilen bazı personeli yeniden aktif görevlere getirdi.

Başkan Seçer'den pasifleştirilen personele iade-i itibar, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçmiş belediye yönetimleri döneminde görevlerinden alınarak pasif noktalara çekilen bazı personeli yeniden aktif görevlere getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Seçer'in, önceki yıllarda aktif görevlerinden alınıp pasif görevlere çekilen kadrolara sahip çıktığı belirtildi. Hizmet üretirken adaleti esas alacağını ve personelde liyakati önceleyeceğini her zaman dile getiren Başkan Seçer'in, etkili bir kadro oluşturmak adına önemli atamaları yapmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu çerçevede daha pasif işler ile görevlendirilen personelin, Seçer'in talimatıyla aktif görevlerine yeniden dönmeye başladı ifade edildi.

Seçer'in, daire başkanlıklarında kritik atamalar yaptığı dile getirilen açıklamada, "Bunun son örneği, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olarak göreve başlayan personelde görüldü. Yine daha önce aktif görevdeyken kızağa çekilen personel Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda da şube müdürü olarak görevlendirildi" denildi.

Önceki görevlerine dönen personelin heyecan ve mutluluk yaşadığı belirtilen açıklamada, "Şube müdürü olarak görevlerine başlayan personelin yanı sıra önümüzdeki süreçte de benzer durumlar ile kızağa alınan liyakat sahibi personelin, önceki görevlerine getirilmesine dönük adımların atılabileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Vahap Seçer, Mersin, Güncel
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