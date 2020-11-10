Başkan Seçer, deprem tedbirleri için komisyon kurulmasını önerdi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında depreme karşı alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Toplantıda, MESKİ'nin iki projesi için İller Bankasından 25 milyon 824 bin TL ek kredi almasına ilişkin gelirlerini teminat olarak göstermek üzere Seçer'e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısının birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste gündem maddeleri görüşülmeden önce yerel basın mensuplarının toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanması ve Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları ile MESKİ Genel Kurul Meclis toplantısı ve kararlarının gazetelerde yayınlanarak yerel basına destek olunması ile ilgili önergenin gündeme alınması oy çokluğu ile reddedildi.

Seçer'den depremle ilgili alınacak tedbirler için komisyon oluşturulması teklifi

İzmir'de 114 kişinin ölümüne, binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan alanlarda depreme karşı alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Seçer, TBMM'nin dünyanın en çok kanun yapan parlamentolarından biri olduğunu, ancak uygulama noktasında sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "Burada açıkçası mevzuatların da netliği yok. Kavram ve yetki karmaşası var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Denetim yapma mükellefiyeti olan kurumlar var. Bütün bunların görevini iyi yapması lazım ve bunları da yaparken bir yetki karmaşasına düşmemesi gerekiyor" dedi.

Seçer, komisyon kurulması ile ilgili düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi:

"İlçe belediyelerinin de özellikle binalara ruhsat verirken, ruhsat verdikleri projelerin uygulanıp uygulanmadığını denetlerken çok daha titiz, dikkatli çalışması gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kendi sorumluluk alanımızda işimizi bu anlamda çok daha ciddi yapmamız gerekiyor. Bir komisyon oluşturup, ivedi olarak Mersin'de belediyelerin yetki ve sorumluluğu dahilinde alınması gereken tedbirler nedir, bunlar belirlensin. Bunları meclis kararına dökelim, uygulamaya geçelim."

"Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak ortak bir yol alabiliriz"

Mersin'in birçok yerinde kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sahil şeridinde batıya doğru gittikçe bir sarsıntı durumunda ortaya çıkacak resmi hayal dahi edemiyorum. Zemin emniyeti olmayan alanlara binalar yapıldı. Bu gerçekler ışığında böyle bir öneri getirmek istiyorum. Bunun detayını parti gruplarının sözcüleriyle de görüşebiliriz, temsilci alırız. Bunu meclis kararına bağlayıp bundan sonra Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortak bir yol alabiliriz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülen 'Kır Çiçekleri' projesinin sonuçlandırıldığını da belirten Seçer, şu anda yurtta 52 öğrencinin kaldığını ve okullarına gittiklerini söyledi. Bu öğrencilerin belediyenin spor kulübünde lisanslaşacaklarını dile getiren Seçer, bu süreci Mersin Üniversitesi ile beraber yürüteceklerini kaydetti. Proje kapsamında Mersin Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalama yetkisinin Başkan Seçer'e verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MESKİ'nin iki projesine ek kredi için gelirlerinin teminat gösterilmesine onay

Mecliste, MESKİ'nin Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı işi için 3 milyon 942 bin TL ve Gülnar İçmesuyu İnşaatı işi için 21 milyon 881 bin TL olmak üzere İller Bankasından kullanacağı toplam 25 milyon 824 bin TL ek krediye ilişkin gelirlerini teminat olarak göstermek üzere Başkan Seçer'e yetki verilmesi de kabul edildi. Seçer, oy birliği ile kendisine yetki verilmesini kabul eden meclis üyelerine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

"Sosyal Uyum Merkezi kurmak istiyoruz"

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü iş birliği ile Mersin'de yaşayan hassas topluluklara yönelik psikososyal, hukuki, tercümanlık, temel haklara erişim, eğitim destekleri ve sosyal içerme faaliyetleri hizmetlerini sunacak Sosyal Uyum Merkezi açılmasının planlanması ve işbirliği sonucunda Sosyal Uyum Merkezinin faaliyetlerine başlayabilmesi için Seçer'e protokol imzalama yetkisi verilmesi teklifi meclise sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Seçer, "Uluslararası Göç Örgütü ile yaptığımız bir işbirliği bu. Bir Sosyal Uyum Merkezi kurmak istiyoruz. Mersin'de yaşayan geçici koruma altında Suriyeliler, sığınmacılar, dezavantajlı gruplar var. Bu vatandaşlarımızın yerli nüfusla uyumunu sağlayacak bir takım çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu kapsamda yapılacak olan protokolün yapılma yetkisinin tarafıma verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından madde oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

"Kamu yararını sağlayacak olan mekanizma devlet mekanizmasıdır"

Silifke İlçesi Gazi Mahallesindeki bir tarım arazisinin ticari alana dönüştürülmesiyle ilgili bakanlıktan 'kamu yararı kararı' alınması konusu mecliste tartışmaya neden oldu. Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri, bölgedeki ticari faaliyetin yöre halkına fayda sağlayacağını ve bunun kamu yararı olduğunu savundu. Bazı meclis üyeleri ise tarım alanlarının ticari faaliyetler uğruna heba edilmesinin büyük bir yanlış olduğunu vurguladı. Müzakereler sonucu 'kamu yararı' kavramıyla ilgili mecliste meydana gelen karmaşa üzerine açıklama yapan Seçer, "Kamu yararı ekonomik ve hizmet boyutlu olarak toplumda bireylerin sosyal adalet çerçevesinde hizmetlerden yararlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kamu yararını sağlayacak olan mekanizma devlet mekanizmasıdır" dedi.

"Bir kılıfı uydurmak için meclis kullanılmasın"

Bazı meclis üyelerinin mecliste olumsuz karar bildirseler dahi bakanlığın resen olumlu karar verebileceğini belirten Seçer, "Çevre Bakanlığı bizden görüş alıyor. Burada polipropilen tesisi yapılıyor. Burada liman genişliyor. Bizden görüş istendi, olumsuz görüş verdik. Bizim olumsuz görüşümüz dikkate alınıp da mı orada özel endüstri bölgesi ilan edildi? Çevre Bakanlığında limanın genişlemesi konusunda bizim referansımız mı kabul edildi? Hayır, resen yapıyorlar. Yani birbirimizi kandırmayalım ama bir altlık oluşturmak, hukuki bir zemin oluşturmak, daha amiyane bir kılıfı uydurmak için meclis kullanılmasın" diye konuştu.

"Bu kamu yararı olur mu? Bu şahsi bir yarardır"

Söz konusu alanda yapılacak değişiklikle ilgili bakanlıktan 'kamu yararı kararı' alınması kararı, Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Seçer, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Örneğin orman alanları anayasal bir hükümdür, satılamaz, daraltılamaz. Çok nettir. Küçültülemez. Ama kamu yararı işin içerisine girdiği zaman işte kamu yararı kavramı orada kendini gösteriyor. Evet, orman alanı ama benim kentte mezarlık alanları açmam lazım. Kamu yararıdır. Evet, orman alanıdır ama benim buradan yol açmam lazım. İşte kamu yararıdır. Ben işletme yapacağım, fabrika yapacağım, kamu yararı. Niye? İşte bir sürü insan çalışacak. Bu kamu yararı olur mu? Bu şahsi bir yarardır. Burada farklı yasalar devreye girer. Buraya yaparsın, buraya yapamazsın. Bir imar düzeni vardır. Burası lojistik alanıdır, burası mesken alanıdır. Her gelen istediği tarım alanına 'burada kamu yararı vardır' diye site oturtturursa bunun adı da kamu yararı olursa biz bu işin altından kalkamayız. İyi niyetle bir iş yapmaya çalışıyoruz. Olabilir ama bir kavram kargaşasından dolayı da yanlış bir oy kullanmayalım ya da karar vermeyelim." - MERSİN