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Başkan Seçer: "Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz" - Son Dakika

Başkan Seçer: "Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz"

22.06.2021 12:30
Başkan Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin birlikte düzenlediği '21 Haziran Dünya Güneş Günü' etkinliğinde, güneş enerjisi konusunda 1,5 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin birlikte düzenlediği '21 Haziran Dünya Güneş Günü' etkinliğinde, güneş enerjisi konusunda 1,5 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Seçer, yakında MESKİ bünyesinde faaliyete girecek olan Enerji İzleme SCADA'sı ile 7/24 elektrik akımının seyahatini takip edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin birlikte düzenlediği '21 Haziran Dünya Güneş Günü' etkinliğine katıldı. Mezitli Belediyesi Güneşpark Enerji Kompleksinde, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yunus Yener de katıldı.

"Bilim olmasaydı bugün güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ya da hidrolik enerjisi olmazdı"

Başkan Seçer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mersin'in güneşli bir kent olduğunu, güneşin değerini ve önemini iyi bildiklerini söyledi. Seçer, TMMOB'da çok kaliteli mühendislerin bir arada olduğunu dile getirerek, "Hayatın her alanı bir mühendislik diye düşünüyorum. Bu anlamda her şeyi bilimsel yapma zorunluluğumuz var. Bilim olmasaydı bugün güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ya da hidrolik enerjisi olmazdı" dedi.

"3 MW güneş enerjisi panellerimizin imalatı gerçekleşiyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisine yönelik yürüttükleri çalışmaları anlatan Seçer, "MESKİ'nin bütçesi 1 milyar lira. Gelen fatura 145 milyon kW saat elektrik, 129 milyon lira, geçen yıl. Onu da yanlış tarifeden kullanıyorlarmış eski yönetim. Tarifeleri düzelttik, yüzde 30 indirim oldu. Büyükşehir'e bakıyorum, onun 10'da 1'i oranında bir elektrik tüketimi var. Geçen yıl faturası 17 milyon lira. Diğer bağlı kuruluşlar 150 milyonun üzerinde fatura ödüyoruz. Ama diğer taraftan da işlenmeye muhtaç yenilenebilir enerji var. Bunların en başında da GES'ler geliyor. Bir ar-ge birimi oluşturduk. TMMOB üyesi bir kardeşimizi oranın daire başkanlığına getirdik. Güneş enerjisi konusunda da yaklaşık 1,5 yılda önemli çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Tarsus, Yenişehir ve Toroslar'da 3 MW güneş enerjisi panellerimizin imalatı gerçekleşiyor. MESKİ yapıyor bunu. Toplam tüketimimizi, yıllık verdiğim rakamları düşünün. Onun yüzde 3'üne tekabül edecek elektrik üreteceğiz. Bu yatırımlar devam ettikçe yüzde 3 olacak, yüzde 30; yüzde 30 olacak yüzde 60. Belirli bir süre sonra önemli bir miktarda güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektriği biz vatandaşlarımıza hizmetlerimizde kullanabileceğiz."

MİCROGES'ler konusuna da değinen Başkan Seçer, "Arkadaşlarımız 32 ayrı noktada hem su depolarının çatılarında hem de terfi pompa istasyonlarında bu çalışmaları yapıyorlar. Şu anda imalat işlemleri başladı. Erdemli, Bozyazı, Silifke, Gülnar, Aydıncık, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus. Şehrimizin her ilçesi buna uygun. Bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Yine bu yıl içerisinde 3 MW'ın üzerine planlanan 2. etap olarak düşündüğümüz farklı noktalarda içme suyu arıtma tesislerinde, Tarsus Berdan'da, Tarsus atık su arıtma tesislerinde, Karaduvar'da yine atıksu arıtma tesislerimizde ve muhtelif depolarımızda 15 MW'lık kurulu güce sahip güneş enerjisi sistemlerini hayata geçireceğiz" dedi.

"Biz toplumu bilinçlendirmek istiyoruz"

Ulaşımda da güneş enerjisinden faydalandıklarını belirten Seçer, 51 akıllı duraktaki panoların güneş enerjisi ile çalıştığını söyledi. Yakın zamanda hizmete açtıkları 'Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi'ne de değinen Seçer, "25 kadın istihdam ediliyor. Orada 52 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. 50 metrekare alan üzerinde kurulan bu sistem bize saatlik olarak 18,5 kw elektrik üretiyor ve o tesisin yüzde 60'ı da güneş enerjisinden besleniyor. Yine spor tesislerimizde 60 kw'lık bir fotovoltatik güneş enerji sistemi kuruldu. Yine bizim Mahalle Mutfaklarımız var. Orada kullandığımız elektriği güneş enerjisinden elde ediyoruz. Şu anda 5 Mahalle Mutfağımızda 1'i Demirtaş'ta, diğerleri Tarsus'un muhtelif mahallelerinde güneş enerjilerinden elektrik üretiyoruz. Yine yeni WC'ler kurduk, şehrin muhtelif yerlerine. Orada pilot çalışmasını tamamladı arkadaşlar. Verim aldılar. Her WC'nin tamamına konacak bunlar. Artık onlar da güneş enerjisinden faydalanacak. Şimdi bu çalışmaların parasal değerinden ziyade bir farkındalık oluşturmak. Biz toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Böyle bir yönetim anlayışımız var. 'Bu uygundur' deyip vatandaşlarımızı buna sevk etmek" diye konuştu.

"Enerji İzleme SCADA'sı olarak MESKİ'de 2'nci bir birim oluşturduk"

MESKİ'de yürütülen önemli bir çalışmayı aktaran Seçer, "Bizim su SCADA'sı var. Ekranlardan Mersin'in Anamur'dan Tarsus'a kadar suyu izleyebiliyorsunuz. Suyun çıktığı noktadan en son atıksu arıtma tesisinde arıtılan suyun son nihai noktasına kadar nerede sıkıntı, kaçak kayıp, debi düşmesi, patlak, çatlak var bunların hepsini görebiliyorsunuz. Onun için bu sene geçen yıla göre biraz daha rahat nefes alabildik, çünkü su sıkıntısı olabilir kuraklık nedeniyle. Biz bu su SCADA'sını Enerji İzleme SCADA'sı olarak MESKİ'de 2'nci bir birim olarak oluşturduk. Burada 7/24 artık sistemdeki bu elektrik akımının seyahatini takip edeceğiz. Bize çok önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Ön arıza tespitinden tasarrufa kadar, sistem ömrünün uzamasına kadar birçok konuda bize yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da belediye olarak güneş enerjisine ve çevreye verdikleri değeri anlattı. Küresel ısınmaya dikkat çeken Başkan Tarhan, STK'lar, belediyeler ve vatandaşların birlik olarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzde büyük bir tehlike var, bunun önüne geçmek gerekiyor" dedi.

Başkan Seçer ve protokol üyeleri, etkinliğin sonunda üzerinde güneş figürü olan pasta kesti. - MERSİN

Başkan Seçer: Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz
Başkan Seçer: Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz
Başkan Seçer: Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz
Başkan Seçer: Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz
Başkan Seçer: Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz

Makina Mühendisleri Odası, Vahap Seçer, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Seçer: 'Güneş enerjisi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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