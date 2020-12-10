Başkan Seçer, hibe aldığı projeleri anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir radyo programında, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı. Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı projesiyle Mersin'in zengin gastronomi potansiyelini açığa çıkarmayı amaçladıklarını belirten Seçer, Gıda Kurutma Tesisi ile de yöreye özgü meyvelerin kurutularak satılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, radyo programında, Çukurova Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı - Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı projesiyle ilgili bilgi verdi. Projenin, belediyeye ait Gülnar Otelinde planladıkları ilk çalışma olduğunu belirten Seçer, "Orayı restore etmek ve atölyeler, videolar, uygulamalar gibi dinamik yöntemleri kullanarak yöremize ait lezzetleri sunmak istiyoruz. Projemizin ilk yılında ilimizin kültür çeşitliliğini, mutfağını, yöresel lezzetlerini ve bunların vasıtasıyla da ilimizin sahip olduğu zengin gastronomi potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlıyoruz. İkinci yılında da yerel yiyeceklerin sunumunu yapmak, gastronomi turizminde ziyaretçilerimize burayı faaliyete sokarak bir restoran haline getirerek, yiyecekleri yerinde tatmalarını, üretmelerini, pişirme tekniklerini yerinde izlemelerini uygulamaya koyacağız. 1,5 milyon TL'lik bir proje ve Çukurova Kalkınma Ajansından yüzde 75 hibe aldık" dedi.

"Tüm dezavantajı grupların daha çağdaş bireyler olarak yetiştirilmelerini amaçlıyoruz"

Şu anda tadilat aşamasında olan ve 21 Aralık'ta faaliyete geçirmeyi planladıkları Öğrenci Danışma Merkezi hakkında da bilgiler veren Seçer, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile Öğrenci Danışma Merkezi projemiz var. 35 bin avroluk bir proje. Öğrencilerin yüzde 50'sinin sığınmacı, yüzde 50'sinin de yerli yurttaşlarımızdan oluşması planlanıyor. Mersin merkezdeki tüm dezavantajı gruplardan lise, üniversite çağlarındaki gençlerin sağlıklı, başarılı, daha nitelikli, daha çağdaş bireyler olarak yetiştirilmelerini amaçlıyoruz. Projenin amacı, gençlerimizin hem psikolojik, sosyal hem akademik ve kültürel alanlardaki bütün alanlara değinerek, onların sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm üretmek. Sorunları belirledikten sonra da onları belli birimlere yönlendirmek, bu alanlarda potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için onlara yardımcı olabilmek, danışmanlık hizmeti sunmak, kültürel ve sosyal faaliyetler ile kendi akranlarını, yaşıtlarını ve yaşadıkları toplum arasındaki entegrasyonu sağlamak amacıyla kuruyoruz Öğrenci Danışma Merkezini. Merkezimizde bir klinik psikolog, bir psikolog, bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı ve 3 faaliyet uzmanı görev yapacak" diye konuştu.

"Merkezde hassas gruplara yönelik hizmetler sağlamayı planlıyoruz"

Sosyal Uyum Merkezi Projesinin ise 200 bin dolarlık bir proje olduğunu kaydeden Seçer, "Akdeniz ilçemizde, Borsa Sarayı karşısında şu anda çalışmalarımız sürüyor. Kurduğumuz bu merkezde göçmenler ve bilhassa da hassas gruplara yönelik psiko-sosyal destek, tercümanlık desteği, iş, meslek danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, sağlık danışmanlığı hizmetlerini sağlamayı planlıyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden 200 bin dolarlık hibe sağladık. Burada sosyal uyum düzeyini belirleyerek, bu sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi araştırmayla belli gruplarda örneğin mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını tespit edeceğiz ve sorunlarını, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretme çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak"

Seçer, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile yaptıkları güneş enerjisi ile çalışan Gıda Kurutma Tesisi projesi hakkında bilgiler vererek, "100 bin dolarlık bir hibe aldık. Burada Mersinden Kadın Kooperatifimizle de işbirliği yaparak, mevcut Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisinde inşaatı devam eden prefabrik bir yapıda kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın Kooperatifimizin işin en başlangıç noktasından pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak" dedi.

"Kadınları gebelik takibi, sağlıklı beslenme gibi konularda hizmetlerden faydalandıracağız"

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yaptıkları Kadın Sağlığı Danışma Merkezi için de 40 bin dolarlık hibe aldıklarını ifade eden Seçer, "Bu çalışmayı da Engelliler ve Sağlık Dairemiz marifeti ile sürdürüyoruz. Mezitli'de eski Alzheimer Merkezinin bulunduğu yeri Kadın Sağlığı Danışma Merkezine dönüştürüyoruz. Burada kadınlarımızı belediyemizin polikliniğine veya ilgili sağlık kurumlarına yönlendirme, Menopoz Okulu, gebelik takibi, sağlıklı beslenme, obezite, kadın sağlığı ve ebeveynlik bilgilendirmesi, tıbbi hizmetlere erişim gibi konularda verilen hizmetlerden faydalandıracağız. Burada da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Cinsiyet eşitliği odağında, 20 gence sertifikalı dijital oyun tasarımı eğitimi vereceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yaptıkları ve ön elemeden geçen 'Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi' hibe programından da bahseden Seçer, "200 bin avroluk önemli bir proje. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yaptığımız bir çalışma. Ön elemeden geçti bu projemiz. Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi hibe programından faydalanmak istiyoruz. Hayal Et Oynat Projesi. Bu proje ile dijital oyun tasarımı alanında, cinsiyet eşitliği odağında, 20 gence sertifikalı dijital oyun tasarımı eğitimi vererek sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve profesyonel kariyer sahibi olmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çukurova Kalkınma Ajansından Akıllı Şehirler Eğitimi için 30 bin TL'lik bir çalışmanın söz konusu olduğunu bildiren Seçer, "Bu hibe gerçekleşti. Burada 30 personele akıllı şehir eğitimi verdireceğiz" şeklinde konuştu.

Başvurusu yapılan ve cevap bekleyen hibeleri de aktaran Seçer, "Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının İşgücü Piyasası Destek Programına 2 ayrı proje ile ilgili müracaatımız var. Biri 300 bin avro, bir diğeri de 270 bin avro değerinde. Bunların sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

"Karamancılar Konağının güçlendirilme, sağlamlaştırma çalışmalarını bitirdik"

Seçer, Amerika Büyükelçiliği/Kültürel Miras Fonundan Karamancılar Konağının restorasyonu ile ilgili 500 bin dolarlık bir hibe programında proje çalışmaları olduğunu ifade ederek, "Karamancılar Konağında bir ön çalışma yapıldı. Binanın güçlendirilme, sağlamlaştırma çalışmalarını, ilk etabı bitirdik. Şimdi buranın restorasyonu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sözleşmeyi imzalayan ilk belediyeyiz"

Geçtiğimiz günlerde imzaladıkları 'Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesi' hakkında da konuşan Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk gerçekleştirmiş olduk, çünkü bu sözleşmeyi imzalayan ilk belediyeyiz. Kimseyi geride bırakmama ilkesini benimsedik ve Birleşmiş Milletler Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladık. Şehrimizde ayrım yapmama, erişebilirlik, katılım, kapsayıcı kent politikaları ve programları geliştirmeyi, bunların kapasitesini yükseltmeyi benimsedik ve herkes için evrensel olarak erişebilir, sürdürülebilir, dayanıklı bir şehir olmayı taaddüt ettik bu sözleşmeyle. Tabi ki önemli olan bu taaddütlerin de fiili çalışmalarda hayata geçirilmesi" dedi.

"Forum Katlı Kavşağının 3'te 1'lik kısmını bitirdik"

Forum Katlı Kavşağı hakkında da bilgi veren Seçer, "Ocak ayı sonunda Forum Katlı Kavşağını faaliyete sokuyoruz. Şu anda yüzde 32'lik kısmı gerçekleşti. Demek ki 3'te 1'lik kısmını bitirdik, diğer 3'te 2'lik kısmı da Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak ve faaliyete sokacağız. 700 metre uzunluğunda, 65 metre battı çıktı mesafesi olan bir kavşak. Çünkü o güzergahta 2024'e kadar tamamlamamız gereken diğer katlı kavşaklar var. Süratle onlara geçeceğiz. Hal noktasından Mezitli, üniversite bölgesine kadar yaklaşık 12 kilometrelik bir güzergah orası. Bütün trafiğin akışkanlığını sağlamak için o bölgede Forum Katlı Kavşağının dışında, Hal Katlı Kavşağı, Tırmıl Sanayi Sitesi Otoban Bağlantı Kavşağını katlı kavşak haline getirmek istiyoruz. Akbelen Mezarlığının güney bölümünde o proje şu anda hazır aslında. 2021 yatırım programına da girdi, Karayolları Müdürlüğünün yapması gereken bir proje. O projeyi de Karayolları gerçekleştirecek. Ayrıca bizim Forum Battı Çıktının hemen ardına Göçmen Kavşağı inşaatımız devam edecek. Yine Kipa Kavşağı sorunlu bir kavşak. Onu da katlı kavşağa dönüştürmek için çalışmalar devam ediyor. Yine 201. Cadde, kesişme noktasında bir çalışmamız olacak. Bütün bunlar art arda, peşi sıra gelecek" diye konuştu. - MERSİN