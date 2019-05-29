Başkan Seçer, iftarda Çilek Mahallesi sakinleriyle buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iftarda Çilek Mahallesi sakinleriyle buluştu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iftarda Çilek Mahallesi sakinleriyle buluştu. Seçer, "Yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz var. Bizim artık bir bahanenin, bir gerekçenin arkasına sığınma gibi bir hakkımız yok" dedi.



Başkan Seçer, Ramazan'ın 24'üncü gününde Çilek Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi mahalleye giden Seçer, mahallede kurulan salı pazarı esnafı ve bölge esnafı ile selamlaşarak sohbet etti. O esnada yoldan geçen bazı minibüsçüler de araçlarını durdurup Başkan Seçer'le fotoğraf çektirdi. İlk kez bir büyükşehir belediye başkanının mahallelerine gelerek kendileri ile ilgilendiğini, sohbet ettiğini ifade eden bazı mahalle sakinleri, Seçer'e teşekkür etti.



Çocuklarla da yakından ilgilenen Seçer, iftar alanında yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri çok sevdiğini ifade ederek, gelişmiş bir ülkenin çocukların geleceğine bağlı olduğunu söyledi. Seçer, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Gençlerimiz geleceğimiz. Geleceğimiz iyi olacaksa onların sayesinde iyi olacak. Daha kalkınmış, daha gelişmiş, daha huzurlu ve mutlu bir ülke olacaksak çocuklarımızın ve gençlerimizin sayesinde olacak" ifadelerini kullandı.



"Yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz var"



Hem Mersin'in hem de çocukların geleceği için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirten Seçer, "Yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz var. Bizim artık bir bahanenin, bir gerekçenin arkasına sığınma gibi bir hakkımız yok. Bizim bundan sonra yapacağımız tek şey, sizlere hizmet etmek. Belediye başkanlarından hizmet istemek de sizin hakkınız" diye konuştu.



Düzenlenen iftar programlarının vatandaşın ödediği vergiler sayesinde kurulduğunu vurgulayan Seçer, "Bu iftar sofraları benim talimatımla kuruluyor olabilir ama bu para sizin paranız, bu sizin hakkınız. Halkın parasını halka harcamak benim görevim. Bunu da evelallah yapacağım" dedi.



Çilek halkı ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Seçer, "Sizlerle buluştuğum zaman çalışma azmim daha da artıyor. Biz hizmetimizi yapacağız, siz de hizmetlerimizden mutlu olacaksınız, bizlere dua edeceksiniz" şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinin Ramazan Bayramını da şimdiden kutlayan Seçer, şunları söyledi: "İnşallah bu mübarek günler sadece bölgemizde değil tüm dünyaya huzur getirsin. Hangi dilden, dinden, renkten ve ırktan insanlar olursa olsun herkes mutlu olsun. Savaş olmasın, barış olsun, herkesin işi, aşı, mutlu bir yuvası olsun. Benim dualarım bu yönde olacak."



Seçer'in konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra okunan ezanın ardından Çilek Mahallesi sakinleri hep birlikte orucunu açtı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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