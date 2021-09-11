Seçer: "Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevreyi kirletenlere en ağır cezaları uyguladıklarını ifade ederek, "Burada tırnak içerisinde söyleyeyim, yanlış olmasın ama çok acımasız davranıyoruz. Çünkü onlar çevreye acımasız davranınca biz de böyle bir reaksiyon gösteriyoruz" dedi.

Seçer, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin gerçekleştirdiği 'Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni'ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, meslekte 10, 20 ve 30 yıl emek vermiş mühendislere plaket takdim edildi.

"Mersin'e, Türkiye'ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz"

Çevre konusunda çok değerli çalışmalar yapan bir meslek grubuyla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, çevre konusunun kendisini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Konusunda uzman mühendislerle çalıştıklarını belirten Seçer, "Birlikte Mersin'e, Türkiye'ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz. Ben de bu meslektaşlarınızdan aldığım bilgiler, yönlendirmeler çerçevesinde kararımı veriyorum" diye konuştu.

"İklim değişikliği temalı bir bilim merkezi kuruyoruz"

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değerli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, "Çevreden aldığım intiba da bu. Bizim yeni dönemde önemli bulduğum uygulamaların başında 'İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün bünyemizde oluşturulması geliyor. Diğer taraftan Türkiye'de bir ilk 'Peyzaj Master Planı' yapan bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Hem o çalışmalarda çevre mühendislerine yer veriyoruz hem de yaptığımız nazım plan çalışmalarında mühendis arkadaşlarımızdan yararlanıyoruz. Bunun yanında bizim uygularımızda başta Hatay, Adana, Mersin, Antalya büyükşehir belediyeleri ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi paydaşlarla beraber altına imza attığımız, 'Temiz Akdeniz Projesi' kapsamında da önemli, değerli çalışmalar yapıyoruz. Yine iklim değişikliği temalı bir Bilim Merkezi kuruyoruz. Orada ilköğretimde, lisede hatta üniversitede eğitim gören genç dimağların çevre hassasiyetini artırıcı bazı projeksiyonlar yaptı arkadaşlarımız. Umut ediyorum kısa süre içerisinde de bunu Mersin'e kazandıracağız. Güzel bir iklim temalı bilim merkezimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz"

Çevre konusunda çok sıkı denetimler yaptıklarını da söyleyen Başkan Seçer, "Akdeniz'de özellikle deniz kirliliği ile ilgili Çevre Bakanlığı'nın mevzuatlar çerçevesinde bize yüklediği koordinatlarla çok ağır cezalar yazıyoruz" diye konuştu. Seçer, çevreyi kirletenlere en ağır cezaları uyguladıklarını ifade ederek, "Burada tırnak içerisinde söyleyeyim, yanlış olmasın ama çok acımasız davranıyoruz. Çünkü onlar çevreye acımasız davranınca biz de böyle bir reaksiyon gösteriyoruz" dedi.

(İHA)