Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bölge halkının sorunlarını dinledi.

Seçer'in ilçe gezilerindeki ilk durağı Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, içme suyu, sinekle mücadele, yol ve kaldırım, sosyal yardımlar gibi çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

"MESKİ'nin sağladığı suyu bahçelerde kullanmayın"

Vatandaşlardan bahçe sularken MESKİ'nin sağladığı içme suyunu kullanmamalarını isteyen Seçer, "Bizim MESKİ suları bahçe sulaması için kullanılmaz. Yani parasını da verseniz biz onları bahçe sulamada kullanılmak üzere vermiyoruz vatandaşa. Yasal olarak da bu doğru bir şey değil. Biz öncelikli olarak vatandaşın içme suyunu karşılamak zorundayız. Fazla olan bölgelere de şimdi bir karar çıkarttık meclisten, hobi bahçesi abonesi yapacağız. Örneğin Mut'ta suyumuz bol, Mut'a yetiyor, artıyor bile. Orada müsaade edebiliyoruz. Bahçesini sulasın, çünkü su var. Ona da ama ayrı bir sayaç takmak kaydıyla. Burada da anladığım kadarıyla su kaynaklarının yetersizliğinden değil, nüfusun artığı dönemler, yaz dönemleri ama daha çok yine bence kaçak kullanım ve amaç dışı kullanımdan kaynaklı dönemsel sıkıntılar olabilir" dedi.

"Kurs merkezlerimiz başarılı"

Seçer daha sonra Aydıncık ilçesine geçerek belediyenin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Seçer, kurs merkezlerinden eğitim alan öğrencilerin sınavda başarılı olduklarını belirterek, "Toplamda 20 tıp öğrencisi var, eczacılık var, diş hekimliği var, 35 mühendislik var. Tabi yarış değil bizim meselemiz ama yaptığımız işin de doğru ya da eksik ya da yanlış olduğunu bu sonuçlar ortaya çıkarıyor. Binin üzerinde öğrencimiz üniversiteye girmiş" diye konuştu. 11 binlik nüfusu olan ilçenin 115 öğrencilik kurs merkezi kontenjanı bakımından şanslı olduğunu ifade eden Seçer, "Tabi çok emeğiniz var. Güzel bir eğitim öğretim sezonu geçti. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim sezonu da öyle olacak, Eksiklerimizi de tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Aydıncık ve Bozyazı esnafını gezdi

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan ile de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Seçer, daha sonra Aydıncık ilçe merkezinde esnafı dolaştı. Bozyazı ilçesinde de Bozyazı Belediyesi tarafından yapılan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sahil düzenlemelerini inceleyen Başkan Seçer, Sini Çayında balık tutan yurttaşlara 'rast gele' dedi. Başkan Seçer, kendisi de olta sallayarak Sini Çayı'ndan balık tutmaya çalıştı.

Anamur'da yapılan çalışmaları gazetecilere anlattı

Seçer, Anamur programına gazetecilerle bir araya geldiği toplantıyla başladı. Anamurlu gazetecilerle sohbet eden Seçer, çeşitli konulardaki sorulara yanıt verdi. Anamur'un hem yayla yollarında, hem grup yollarında, hem şehiriçi yollarında çalışma yaptıklarını ifade eden Seçer, sadece yayla yollarındaki heyelan, kar temizliği, banket bakımı, yeni yol açımı, malzemeli bakım çalışmalarının toplamının 220 kilometreyi bulduğunu söyledi.

Ören, Akine, Korucuk, Malaklar, Gercebahşiş mahallelerinde 17 kilometre sathi kaplama asfalt çalışmasının tamamlandığını kaydeden Seçer, Uçarı, Akine, Güleç, Güneybahşiş, Karalar, Evciler mahalleleri grup yollarında, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde toplam 17 kilometre sathı kaplama asfalt çalışmasının da bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.

"Katı atık sorununu çözdük"

İlçenin katı atık sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "İlçemizde 2020 yılında toplanan çöpler Kaş Yaylası Kızıllar çukurunda bulunan alana dökülmekte ve çevre kirliliğine sebep olmaktaydı. Çarıklar Mahallesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan katı atık aktarma istasyonundan Anamur ve Bozyazı ilçelerinden getirilen günlük yaklaşık 80 ton çöp Silifke düzenli depolama sahasına aktarılarak, vahşi depolamaya son verilmiş ve çevreci bir tavır sergilenmiştir. Anamur ve Bozyazı'daki mevcut vahşi depolama sahaları ıslah edilerek tekrar doğaya kazandırılacaktır."

"Anamur'un ağaca, yeşile, estetiğe ihtiyacı var"

Rauf Denktaş Parkı'nın kendilerine tahsis edilmesi için Milli Emlak'a başvurduklarını anlatan Başkan Seçer, "Anamur'un dokunuşlara ihtiyacı var. İskelede, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı caddelerde iyileştirmeler yapılacak. Bu küçük dokunuşlar kentin estetiğine, yeşilliğine, turizmine katkı sunacak. Kentin ağaca, yeşile, estetiğe ihtiyacı var. Rauf Dentaş Parkı'nı, Milli Emlak'tan istedik. Daha kalıcı çalışmalar yapmak istiyoruz. Oranın temizliğini biz yapıyoruz ama taş taş üstüne koyamıyoruz, çünkü bize tahsis edilmiş değil. Rauf Denktaş Parkı'nın tahsisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapıldıktan sonra peyzaj mimarlarımızın çalışmaları sonucu 300-350 kamyon nebati toprak çekilerek, zemin ıslahı yapılarak çocuk parkı ve çocuk oyun grubu, fitness grubu, bitki çeşitliliği artırılarak hizmet kalitesi yükseltilecek" dedi.

Başkan Seçer, inşaatı tamamlanan yeni Anamur Otogarının, ilçe otogarı olamayacak kadar büyük bir yapı olduğunu da belirterek, o yapıyı dershane, nikah salonu gibi birimler için kullanmayı planladıklarını ifade etti. Başkan Seçer, Anamur'a yeni bir hal kazandırılması konusunda da arazi tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - MERSİN

Aydıncık, Silifke, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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