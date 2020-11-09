Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu

09.11.2020 14:14
Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir depreminin ardından 15 personel, 2 arama kurtarma köpeği ve 4 araçla bölgeye giderek çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının afet arama ve kurtarma ekibiyle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir depreminin ardından 15 personel, 2 arama kurtarma köpeği ve 4 araçla bölgeye giderek çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının afet arama ve kurtarma ekibiyle bir araya geldi. Seçer, "Başta önleyici tedbirler, afetin olması durumunda da çok etkin, efektif müdahale edecek tedbirleri biz yöneticiler almak durumundayız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, İzmir depreminin ardından bölgeye giderek çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının afet arama ve kurtarma ekibini ziyaret etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesinde gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İtfaiye Dairesi Başkanı Vekili Figen Kahraman, itfaiye erleri ile arama kurtarma ekibi ve K9 arama kurtarma köpekleri Alen ile Ares yer aldı.

"Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun yaşanan acı bizim acımız"

Seçer, 8 Kasım Pazar günü kendisinin de İzmir'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, "Arkadaşlarımızı Doğanlar Apartmanının olduğu bölgede ziyaret ettim. Çalışmalarını sürdürüyorlardı. İtfaiye Dairesi Başkalığımızın bize onur veren bir ekibi arama kurtarma ekibimiz. Daha önce de Elazığ depreminde son derece üstün gayret sarf ettiler. Orada da enkaz altındaki birçok yurttaşımızı kurtardılar. Oradaki çalışmalara katkı sağladılar. Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun yaşanan acı bizim acımız. Hangi ilinde, hangi ilçesinde, afetin çeşidi, boyutu ne olursa olsun, afetin olduğu bölgeye diğer kentlerden en süratli şekilde ekiplerin ulaşması, bu afet sonucu oluşacak tahribatları; başta can kayıpları olmak üzere birçok olumsuzluğu aza indiriyor, yardımcı oluyor. Sürekli bu konuda teyakkuz halinde olmak lazım" diye konuştu.

"Kurtarılacak bir hayatın parasal karşılığı yok"

İtfaiye Dairesi Başkanlığının yönetime geldiği günden beri en çok önem verip üzerinde durduğu daire başkanlığı olduğunu vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Özellikle eğitim başta olmak üzere alet, ekipman, araç konusunda son derece pozitif yaklaştığım bir daire başkanlığı, çünkü kurtarılacak bir hayatın parasal karşılığı yok. Bu bilinçle bundan sonraki süreçte de daire başkanlığımız bünyesindeki tüm birimlerin her zaman hazır, nazır, diri, her türlü çağa uygun, modern teçhizat içerisinde olması için sizlere pozitif bir bakış sergileyeceğimden endişeniz olmasın. Sizler de görev itibariyle can güvenliğinizi tehlikeye atarak bu görevleri ifa etmeye çalışıyorsunuz. Hem ruhen hem bedenen sürekli hazır olmak durumundasınız. Umut ediyorum önümüzdeki süreçte her alanda, daire başkanlığımız içerisindeki çalışmalarımızı daha da tahkim edeceğiz, daha da iyi bir teşkilat haline dönüşeceğiz."

"Etkin müdahale edecek tedbirleri almak durumundayız"

Başkan Seçer yönetime geldiğinden bu yana 1,5 yıl geçtiğini hatırlatarak, yaptıkları çalışmalarla yönetim anlayışlarının, ahlaki değerlerinin ve prensiplerinin net biçimde anlaşıldığını aktardı. Seçer, "Ortak noktamız belli. Ortak noktada buluştuğumuz andan itibaren üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Çok da güzel hizmetler yaparız. Herkesin hayır duasını, teşekkürünü alırız. Bu da her birimiz, hepimiz için herhalde büyük bir servet olsa gerek. Bunun üzerine de bir şey düşünemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma ekibine çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Seçer, "Orada arama kurtarma faaliyetlerine katılan arkadaşlarımıza, 2 arama kurtarma köpeğimize, eğitimli köpeğimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tabi ki arzu etmiyoruz, bir daha böyle afetler yaşamayalım ama başta önleyici tedbirler, sonra da afetin olması durumunda da çok etkin, efektif müdahale edecek tedbirleri de biz yöneticiler almak durumundayız" dedi.

Seçer'in konuşmasının ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdür Vekili Zeki Karakaya da bölgede yaşananlar hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu
Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu
Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu

Arama Kurtarma, İtfaiye, Mersin, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, İzmir'den dönen itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika


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