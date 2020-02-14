Başkan Seçer, Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesini imzaladı - Son Dakika

erkek eşitliğini gözeteceği taahhüdünü kayıt altına almış oldu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyinin de katkılarıyla 3 kadın örgütü tarafından düzenlenen "Yasalar Uygulansın Kadınlar Yaşasın" paneli için Mersin'de bulunan KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Danışma Kurulu Üyesi İlksen Sorguç Dinçer ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarete, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katıldı.



Ziyarette, KA.DER Genel Başkanı Karaoğlu, Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi hakkında Başkan Seçer'e bilgi verdi. Karaoğlu, "Belediye başkanlarından Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesini imzalamalarını talep ediyoruz. Bu taahhütnamede 12 madde var. 12 madde içinde belediyede kadın-erkek eşitliği komisyonu kurulması, kadın sığınağının açılması, kız çocuklarıyla ilgili çalışmaların yapılması, eşitlikçi bütçelerin yapılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ön plana çıkarılması var" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu konuda farkındalık oluşturarak daire başkanlığı, müdürlük gibi birçok pozisyonda kadınlara rol verdiğini ifade eden Karaoğlu, "Bu farkındalığın tüm kademelerde yerleşmiş olmasını, kadın bakış açısının yerleştirilerek bu birimlerde ihtiyacı olan kadınlara, kız çocuklarına hizmet götürülmesini sağlamanın bir temeli olarak görüyoruz. Bu anlamda Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi paralelinde beşinci maddesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasıdır ve 2030 hedefleri, Türkiye hükümetinin de desteklediği hedeflerinden birisidir. Bu hedefi hep birlikte gerçekleştirebilmek ve karşılıklı sorumluluklarımızı yerine getirip birbirimizi desteklemek adına bugün buradaydım. Mersin Büyükşehir Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanımızı eşitlikçi bakışından dolayı kutluyorum" dedi.



Başkan Seçer de taahhütnameyi incelediğini, Mersin Büyükşehir Belediyesinin temel ilke ve amaçlarıyla örtüştüğünü kaydetti.



Başkan Seçer ve KA.DER Genel Başkanı Karaoğlu daha sonra Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesini imzaladı.



Taahhütnamede 12 madde yer alıyor



Başkan Seçer'in imzaladığı Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesinde 12 madde yer alıyor. Belediye meclisinde Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu, belediyede Kadın Erkek Eşitlik Birimi kurulması ilk maddeyi oluşturuyor. Bu maddeyi belediyenin kadınlara yönelik hakları gözetmesi ve koruması, kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi için sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılması, belediyenin stratejik planlarının kadınların ihtiyaçlarına uygun ve katılımcı şekilde yapılması, belediyenin faaliyetlerinin ve harcamalarının "Cinsiyete Duyarlı Veri" temelli ölçülmesi ve yayınlanması maddeleri izliyor.



Belediyelerin Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamasının öngörüldüğü taahhütnamede, belediye bütçesinin toplumsal cinsiyete duyarlılık ilkesiyle hazırlanması, kadın erkek eşitliği konusunda bilinçlendirici çalışmalar yürütülmesi ilkeleri yer alıyor.



Taahhütnamede ayrıca belediye bünyesinde ve çalışmalarında cinsiyetçi eğilim, ayrımcılık ve baskı ile mücadele edilmesi, belediye bünyesinde Danışma ve Dayanışma Evi kurulması, ihtiyaca cevap verecek şekilde sığınma evi açılması, yatırımlarda ve faaliyetlerde kadınların yerel düzeydeki ihtiyaçlarının dikkate alınması ilkelerine yer veriliyor. - MERSİN