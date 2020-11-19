Başkan Seçer: "Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım" - Son Dakika

Başkan Seçer: "Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım"

19.11.2020 17:05
Başkan Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yoğurt Pazarı'nda kentteki kadın kooperatifleri için açılan stantlarda üretici kadınlarla buluşup, eşi Meral Seçer'le birlikte ev alışverişini yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yoğurt Pazarı'nda kentteki kadın kooperatifleri için açılan stantlarda üretici kadınlarla buluşup, eşi Meral Seçer'le birlikte ev alışverişini yaptı. Seçer, "Yeni yeni projeler geliştireceğiz. Kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin her zaman yanında olacağız. Onların gücü ve desteği olacağız. Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım" dedi.

Seçer çiftine, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de eşlik etti. Başkan Seçer, Yoğurt Pazarı'nda kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediği bir alan oluşturulduğunu ve alanın bir buluşma noktası olduğunu kaydetti. Tarsus'tan Mut'a kadar kentin her bölgesinden üretici kooperatiflerinin çeşit çeşit el işi, gıda maddeleri, tarımsal ürün, orijinal ve organik üretimlerinin sergilendiğini vurgulayan Seçer, "Çok sayıda ürünü bulmak mümkün burada. Kadınlarımıza ürünlerini değerlendirme imkanı sunduğu gibi aslında bir anlamda da sosyal olarak çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. İnsanlar burada bir arada, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde" diye konuştu.

"Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım"

Salgın nedeniyle olağanüstü günlerden geçildiğini ve son dönemde vaka artışlarında önemli artışlar olduğunu belirten Seçer, pandeminin insanlar üzerinde ekonomik, toplumsal ve psikolojik birtakım sorunlar oluşturduğunu söyledi. Seçer, açık alanda ve kontrollü ortamda kadınların sosyalleşmesini sağlayan çalışmada emeği geçenleri kutlayarak, "Büyükşehir'in önemli katkısı var. Ama buranın baş aktörleri üretim yapan kadınlarımız, kooperatiflerimiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar çalışsın, onlar üretsin, biz onlara her alanda yardımcı olalım, destek olalım. Özellikle kadınlarımızı önemsediğimizi her ortamda söylüyorum. Kadınlarımız toplumumuzun temel unsurları, evimizin direği, ailemizin olmazsa olmazları. Ekonomik sorunları, sosyal sorunları, hukuki sorunları, aklınıza ne gelirse bizlerle işbirliğiyle çözmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin her zaman gücü ve desteği olacağız"

Stantları tek tek ziyaret eden Seçer, eşi Meral Seçer'le birlikte stantlardan ev alışverişi yaptı ve kumda kahve pişirdi. Stantlardaki ürünleri tek tek inceleyen Seçer, "O güzelliği gördüm. O samimiyeti gördüm. O alın terinin, el emeğinin ortaya çıkarttığı ürünleri pazarlarken, onların ekonomik değere dönüşürken, kadınlarımızın gözlerindeki mutluluğu gördüm. Çünkü bir emek ediyorsunuz, onun karşılığını alıyorsunuz. Belki onun karşılığında bir parasal gelir elde ediyorsunuz ama asıl önemli olan onun yaşadığı hazdır. Bunları gördüm. Bunlar da beni bir belediye başkanı olarak son derece mutlu etti. Eşim Meral Seçer de bugün bana eşlik etti. Beraber alışveriş etme imkanımız oldu. Uzun aylardan sonra burada bunu da yapmış olduk. Daha da tahkim edeceğiz, iletişimimizi daha da artıracağız. Yeni yeni projeler geliştireceğiz. Kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin her zaman yanında olacağız. Onların gücü ve desteği olacağız" ifadelerini kullandı.

Taş Bina'dan çıkıp Atatürk Caddesi üzerinden Yoğurt Pazarı'na geçen Seçer, cadde üzerindeki esnafla ve vatandaşlarla selamlaştı. Yoğurt Pazarı'ndan çıkıp belediye binasına geçen Seçer, Silifke Caddesi boyunca esnafla selamlaştı, cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. - MERSİN

Başkan Seçer: Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım
Başkan Seçer: Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım

Vahap Seçer, Tarsus, Mersin, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Seçer: 'Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım' - Son Dakika Ekonomi


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