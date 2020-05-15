Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bittikten sonra bölgeye önemli bir rahatlık sağlayacak.

Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bittikten sonra bölgeye önemli bir rahatlık sağlayacak. MESKİ olarak 2020 yılı içerisinde Toroslar'da toplam 3.5 milyon lira gibi bir proje çalışmamız olacak" dedi.


Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Toplam 2 milyon 796 bin lira sözleşme bedeli ile yapımı devam eden ve bugüne kadar yüzde 25.32 oranında tamamlanan kanalizasyon hattı çalışmaları incelemesi sırasında, mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Seçer, mahalle muhtarlığı önünde vatandaşların sıkıntılarını dinledi.


"MESKİ'nin ilk 5 yıl 2.5 milyar lira gibi bir yatırım programı var"


Seçer, kanalizasyon hattının bölgenin önemli bir sorunu olduğunu belirterek, "Bu yılki programımız içerisine almıştık. 5.5 kilometrelik bir hat. Yaklaşık 2 milyon 800 bin lira gibi bir ihale bedeli var. Arkadaşlarımız süratle projeyi bitirmeye çalışıyor. Bittikten sonra bölgeye önemli bir rahatlık sağlayacak. MESKİ olarak 2020 yılı içerisinde Toroslar'da toplam 3.5 milyon lira gibi bir proje çalışmamız olacak. Önemli bir kısmı işte bu proje. Onun için önemsiyoruz. Sadece Toroslar değil, Anamur'dan Tarsus'a kadar birçok bölgemizde, özellikle kanalizasyon, arıtma, temiz içme suyu, şebeke hattı gibi MESKİ'nin birçok çalışma alanında önemli eksiklerimiz var. Süratle bu yatırımlar gerçekleşecek. Önümüzdeki yılla beraber göreve geldiğimiz dönemden bu yana yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde bir proje gerçekleşmiş, yatırım, inşaat, imalat başlamış olacak. MESKİ'nin ilk 5 yıl, 2.5 milyar lira gibi bir yatırım programı var. Önemli aksaklıklar olmazsa, stratejik planımızda yer alan tüm bu yatırımlar, Mersin halkına aktarılacak. İnsan ve çevre sağlığı açısından bu yatırımları önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.


Çalışmaları incelerken sosyal mesafeyi korumaya çalıştıklarının altını çizen Seçer, pandemi süreci hakkında da konuştu. Seçer, "Umut ediyorum kısa sürede bu belayı bertaraf edeceğiz. Tüm dünya mücadele ediyor. Ama rehavete de girmemek lazım. Normalleşelim, işyerleri açılsın, insanlar sokağa çıksın ama kurallara da riayet etsin. Tüm yurttaşlarıma, Mersinli hemşehrilerime rica ediyorum, sosyal mesafeye, hijyene dikkat edelim. Dezenfeksiyon işlemlerimizi bütün belediyelerimiz rutin, disiplinli bir şekilde sürdürüyor" diye konuştu.


Pandemi ile mücadele kapsamında belirli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Seçer, "Aslında her şey geçmiş değil. Tehlike devam ediyor. Hayat normalleşmeye başladı. Tabii ki Bilim Kurulu var, Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışıyor. Onların aldığı kararlar doğrultusunda biz de kendi şehrimizde o kararları uygulamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Nüfusa oranla vaka sayısı en az olan şehir Mersin"


Türkiye'de nüfusa oranla korona virüs vakasının en az yaşandığı kentin Mersin olması hakkında da değerlendirmelerde bulunan ve bunun sevindirici bir durum olduğundan söz eden Seçer, şöyle devam etti: "Bu şehrimiz açısından bizleri mutlu ediyor. Burada başta sizlerin önemli katkısı var. Vatandaşlarımız kurallara riayet etti, günlerdir, aylardır evlerinden çıkmıyor. Her türlü psikolojik sıkıntıya rağmen buna riayet ettiler. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanları önemli görevler yaptı. Hepsine müteşekkiriz. Bütün bu kolektif çalışma iyi sonucu ortaya çıkardı. Dünya ölçeğine bakarsanız, Türkiye genel anlamda da dünyada başarılı olmuş ülkelerden bir tanesi. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Ama mücadele süreci devam edecek. Biz de bu konuda uzmanlar, tıp otoritelerinin görüşleri çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Vatandaşlarımızın rehavete girmemesi lazım. İlk günkü disiplinle bu süreci devam ettirmek zorundayız. Tabii ki başta biz belediyeler."


"140 bin koli üzerinde gıda dağıtımını gerçekleştirdik"


16 Mart tarihinden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, gece gündüz demeden tüm çalışanların üzerine düşen görevi yaptıklarını belirten Seçer, "Biz de kendi içimizde tedbirler aldık ama zorunlu hizmet alanlarını aksatmadık. Birçok yatırımı durdurduk, iptal ettik. Daha çok vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. İnsanlar işine gidemedi, geliri kesildi, insanlar evde tencere kaynatacak gıdayı bulamadı. Gıda yardımı yaptık. Yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, kendi işini göremeyen yurttaşlarımız bizden sıcak yemek istedi, onlara ulaştık. Küçük bebekleri olan aileler, ekonomik durumu bozuk olan yoksul insanlar bizden çocuklarına katkı istedi, mama istedi, çocuk bezi istedi. Bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya çalıştık demiyorum. Büyük bir oranda karşıladık. 140 bin koli üzerinde gıda dağıtımını gerçekleştirdik. 165 bin gıda kolisi dağıtacağımızı söylemiştik. Birkaç gün sonra ilk etap dağıtımlar bitecek. Tabii bize sürekli talepler geliyor. Biz herhangi bir teste tabi tutmadık. Zengin, fakir herkesin kendi adaletine, insafına bıraktık. İstismar olmadı değil ama büyütecek rakamlar değil onlar. Helali hoş olsun. Herkese ulaştık" dedi. - MERSİN

Arpaçsakarlar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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