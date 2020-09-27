Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini ve belediye başkanlığı görevini severek yaptığını belirterek, "Hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz" dedi.

Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini ve belediye başkanlığı görevini severek yaptığını belirterek, "Hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz" dedi.

Seçer, her hafta sonu gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Yenişehir ilçesine bağlı Çavak, Emirler, Değirmençay ve Karahacılı mahalleleriyle sürdürdü. Başkan Seçer, Çavak Mahallesi'nde, Emirler grup yolunda 2.5 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama yaptıklarını belirtti. Seçer, ayrıca 20 kilometre banket ve menfez bakımı, 2 adet büz ve baks ağzı açma, 1 kilometrelik serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile 72 metrelik büz boru döşemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Seçer, Çavak-Emirler-Değirmençay-İnsu-Kocahamzalı mahalle yollarında da 12 kilometrelik rotmiks çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Dün akşam bir heyelan meydana gelmiş. O yol da açılmış. Kocahamzalı-Çavak arasında ani bastıran yağmurda bir heyelan oluşmuş. Ekiplerimiz onları da açmış" diye konuştu.

"Proje neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak"

Çavak Mahallesi'nde gündeme gelen kanalizasyon sorunuyla ilgili talep üzerine açıklamalarda bulunan Seçer, "Biz bu bölgede geniş bir proje yapıyoruz, şu anda çalışma devam ediyor. Etraftaki bütün bu mahalleleri kapsıyor. Acaba şehir kanalizasyon hattına mı bağlayalım, yoksa farklı bir ünite mi kuralım diye proje çalışıyorlar. O neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Sizden toplanan her kuruş, yatırım olarak gelecek"

Başkan Seçer, kanalizasyon sorununun bazı bölgelerde vidanjör marifetiyle giderildiğini belirtti. Vatandaşlardan gelen, 'kanalizasyon yok, neden atık su bedeli alınıyor' şikayetlerine de yanıt veren Seçer, "Bizim vidanjör hizmetlerimizde para alınmıyor biliyorsunuz. Bir anlamda o da kanalizasyon hizmetidir. Size sistemi kuramadığımız için onu seyyar şekilde taşıyoruz, bu da bir hizmettir. Onun için alınıyor. Bütün bunlar, tekrar size dönüşsün diye yapılıyor. Biz de mümkün olduğunca hem su bedelleri, hem alınan atık su vergileri, diğer bütün vergiler hususunda mümkün olan en asgari, en az yükü vatandaşa getirmek isteriz. Ama şunu iyi bilin ve rahat olun, bu samimiyetime inanın. Sizden toplanan her kuruş inanın sizin evinize, yolunuza, köyünüze yatırım olarak gelecek. Yani sizin her kuruşunuz benim kuruşumdan daha değerli" şeklinde konuştu.

"Çavak'a çocuk parkı kuracağız"

Başkan Seçer, Çavak Mahallesi için kendisinden çocuk parkı yapılması istendiğini ve ilk etapta yapılan ihaleyle 50 adet çocuk parkının geleceğini, yeni yapılacak ihalelerle de bu çalışmaları sürdüreceklerini duyurdu. Seçer, "Çavak'a da bir tane programa aldık. En kısa sürede kuracağız" dedi.

"Köy yerlerinde kanalizasyon uzun süreler yatırım konusu edilmemiş"

Ziyaretlerini Emirler Mahallesi'yle sürdüren Başkan Seçer, burada da kanalizasyon sorunuyla ilgili kendisine iletilen bir talep üzerine, "Artık kanalizasyonlar bir kentin, bir mahallenin olmazsa olmaz yatırımı. Tamam, büyük yatırım, çok para harcanıyor, altyapı çalışması ama insan sağlığı her şeyden önemli. Çevre sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda belediyemizi, belediye başkanının hassas olduğunu bilin ve kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimizi de size söyleyebilirim" diye konuştu.

"Biz herkesin belediye başkanıyız"

Başkan Seçer'in diğer bir durağı Değirmençay Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri Başkan Seçer'i davul-zurna ve alkışlar eşliğinde karşıladı. Mahalle girişinde büyük boy Türk bayrağıyla birlikte Başkan Seçer'e mahalle meydanına kadar eşlik eden mahalleli, çiçek ve ürettikleri ürünlerden sundu.

Başkan Seçer, mahalle meydanında yaptığı konuşmada Mersin'e huzur getirdiklerini vurguladı. Hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Büyükşehir Belediye Başkanı, pandemide evlere girerken, yoksulun, hastanın, yaşlının, engellinin, bütün vatandaşların her kim olursa olsun bizden yardım talep eden, bizden katkı isteyen hangi vatandaşımın evine girerse girsin gözü kör girdi. Onun hangi partili olduğuna bakmadı. 166 bin gıda kolisi dağıttı bu belediye. Herkese dağıttı. Sadece Cumhuriyet Halk Partili ailelere mi dağıttı? Kendisine oy veren ailelerin yardımına mı koştu Büyükşehir Belediyesi ya da Yenişehir Belediyesi? Asla değil. Biz herkesin belediye başkanıyız."

"Kanalizasyon konusu önemli. 3'te 2'si duruyor, 3'te 1'i daha önce yapılmış"

Başkan Seçer, Değirmençay'da vatandaşların taleplerini dinleyip tek tek not etti. Seçer, mahalledeki yol sorunlarıyla ilgili ilçe belediyesiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mahallede 820 ton yama çalışması yaptıklarından söz eden Başkan Seçer, alan düzenleme ve tesviye çalışmalarının yanı sıra 2 kilometrelik banket ve şarampol açtıklarını, dere ıslahı yaptıklarını ve yollara 19 adet menfez yerleştirme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Seçer, kanalizasyon bağlantısı konusuna da değindi. Seçer, "Kanalizasyon konusu önemli. 3'te 2'si duruyor, 3'te 1'i daha önce yapılmış. MESKİ Genel Müdür Vekilimiz bu kalan yeri de yapabiliriz diyor. Kanalizasyonu programa aldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz"

Başkan Seçer, ziyaretlerini Karahacılı Mahallesi ile noktaladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini severek, isteyerek ve keyifle yaptığını belirten Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Evelallah, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar doğru işler yapıyoruz ki, insanlarla rahat oturup, sohbet edebiliyoruz. Bakın hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz. Bırakın merkezdeki 300 mahalleyi, şehrin merkezindeki mahalleleri, köyleri dolaşıyoruz. Niye? Birebir. Bakın, aramızda mesafe yok. Çünkü kendimizden eminiz. Niyetimizden eminiz. Yaptıklarımızdan eminiz, yapacaklarımızdan eminiz. Size olan sevgimizden, saygımızdan eminiz, kalbimizden, yüreğimizden, duygularımızdan eminiz. Onun için rahat geliyoruz. Güzel işler oluyor. Güzel işler olmaya devam edecek." - MERSİN

Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti
Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti
Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti
Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Belediye Başkanlığı, Değirmençay, Yatırım, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay! İşlemi yapan ilkokul mezunu çıktı Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından seferberliğe hazırlanıyor Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Ozan Kabak'tan tükürük açıklaması: Bilinçli bir hareket değildi, rakibimden özür dilerim Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Son Dakika! Azerbaycan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası yaptığı misillemede 10 Ermeni askerini öldürdü Son Dakika! Azerbaycan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası yaptığı misillemede 10 Ermeni askerini öldürdü         
13:04
Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadro dışı bıraktı Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadro dışı bıraktı         
12:44
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı         
10:20
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 14:34:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei