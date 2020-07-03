Başkan Seçer, Kurdali Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Seçer, Kurdali Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Çiftçiler Caddesi ve 212. Cadde boyunca esnafla selamlaşan Seçer, özellikle hizmette geri bırakılmış bölgelerde çalışmalarını eşit ve adil bir biçimde, hiçbir siyasi ayrım yapmadan uygulamaya koyacaklarının söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurdali Mahallesini ziyaret ederek, esnaf gezisi yaptı. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Seçer, sorunları dinledi. Seçer, mahalle gezisini Mersin Muş İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek tamamladı. Dernek Başkanı Necat Özcan'ın, "İlk defa bir büyükşehir belediye başkanı, bizim bu bölgeye ziyarette bulundu" sözleri üzerine, özellikle hizmette geri bırakılmış bölgelerde çalışmalarını eşit ve adil bir biçimde, hiçbir siyasi ayrım yapmadan uygulamaya koyacaklarını vurguladı.


"Tek amacımız, Mersin'e en iyi hizmeti getirmek"


Mahallede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer'e, Kurdali Mahallesi Muhtarı Abdullah İnan, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti. Büyükşehir'in hizmetlerini Kurdali sakinlerine anlatan Başkan Seçer, "Hizmetler yatarak olmuyor, çalışarak oluyor, koşturmak, gezmek lazım. Mersin geniş bir coğrafya, kent olarak da düzenli bir kent değil. Buraya hizmet etmek kolay değil ama zor da değil. Bölgeleri biliyorsanız, belediyenin çalışanları, bürokratları konularına hakimse, bir plan, program çerçevesinde iyi işler yapılabilir. Bizim tek amacımız var; o koltukta oturduğumuz süre içerisinde Mersin'e en iyi hizmeti getirmek. Çok çalışıyoruz, inanarak yapıyoruz. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Bu mahalle gezileri de bizim için faydalı oluyor. Nerelerde ne var, gözlerimizle görüyoruz. Oturduğumuz yerden yönetmektense sokağa inmek daha iyi" dedi.


"Hizmetlerde ayrım yok"


Mersin'in her noktasına hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Benim en çok dikkat ettiğim konu bu. Kurdali'de sorun varsa, benim için Tarsus'un Anıt Mahallesindeki sorunla eşdeğerdir. Burada Akkent'le ya da Silifke'yle, Anamur'la, Çamlıyayla'nın, Gülnar'ın bir farkı yok. Bu anlayışla hizmet yapıyoruz ve bunu da sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Pandemi sürecinde hayata geçirdikleri hizmetleri de aktaran Seçer, vatandaşların yanında olduklarını kaydederek, "Mersin bu sınavdan başarılı çıktıysa elbette ki, Büyükşehir Belediyesinin de önemli bir katkısı var" ifadesini kullandı.


"Asla ayrı gayrı yok"


Geçtiğimiz günlerde üniversiteden hocaların, pandemi sürecinde toplumun refleksi, sosyolojik ve psikolojik sorunları hakkında bir araştırma yaptıklarını ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri hakkında ne düşündüklerini ölçtüklerini anlatan Seçer, "Herkes farklı puanlamalar veriyor. Ama en yüksek puanı neye veriyor biliyor musunuz? 'Büyükşehir'in hizmetlerini yaparken siyasi parti ayrımı yaptığına inanıyor musunuz?' sorusuna yüzde 72'si 'hayır' diyor. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Büyükşehir'in birimleri hizmet yaptı. Vatandaşım bunu hissetmişse, gözlemlemişse, bu benim için büyük bir onurdur ve moral kaynağıdır. Çünkü bu iddia ile yola çıkmıştık. Asla ayrı gayrı yok ve birçok vatandaşın da bu nedenle bana oy verdiğini biliyorum. Vatandaş ayrımcılık görmek istemiyor. Türkiye'nin dört bir yanından insan burada ekmeğinin peşinde" şeklinde konuştu.


Seçer, Mersin'de huzurun olduğunu ifade ederek, "Herkes huzuru arıyor. Hizmet nasıl olsa gelir. Elbette huzuru da getirdik, hizmetleri de getiriyoruz. Bu bölgelerin sorunları diğer gelişmiş mahallelerden çok daha fazla. Bunları çözmek kolay değil ama zor da değil. Bizim zamana ihtiyacımız var. Herkes iyi bir kanalizasyon, temiz bir içme suyu, iyi bir yol, iyi bir park, iyi bir bahçeyi hak ediyor. Herkes başımızın tacı. Biz de son sürat, çok hızlı ve çok etkin bir şekilde, özellikle daha önce hizmette geri bırakılmış bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal hizmetler birinci derecede önemli" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, Kurdali Mahallesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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