Başkan Seçer, MESKİ'ye Alaeddin Alkaç'ı atadı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir süredir vekaleten yürütülen Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü görevine Alaeddin Alkaç'ı atadı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan inşaat mühendisi Alaeddin Alkaç, MESKİ Genel Müdürlüğü'ne atandı. Alkaç, makamına gelerek, görevi vekaleten yürüten Can Taşkın'dan devraldı.



Yeni Genel Müdür Alkaç, ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MESKİ Yönetim Kurulu Üyeleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çalışanlarıyla tanıştı.



Alkaç, yaptığı açıklamada, MESKİ Genel Müdürlüğü olarak mesai arkadaşlarıyla birlikte Mersin'in altyapısını çok daha üst seviyelere getirmek için yoğun bir mesai harcayacaklarını söyledi. Mersin'deki en önemli önceliğinin altyapı eksikliğini belirleyip, en kısa zamanda çözüme kavuşturmak olacağını belirten Alkaç, "Bugüne kadar özel sektör, İller Bankası, İSU Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundum. Bu kurumlarımızdaki mesai arkadaşlarımızla birlikte güzel hizmetler gerçekleştirdik. Bundan sonra da başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Vahap Seçer ve mesai arkadaşlarımla birlikte Mersinimize daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Ayrıca birlikte çalışacağım ve tecrübelerinden istifade edeceğim Genel Müdür Yardımız Can Taşkın'a da bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerinden dolayı candan teşekkür ediyorum. Amacım, kendisinin hep yukarılara çıkarttığı çıtayı daha da yükseğe taşımak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyon ve misyonuna paralel olarak 5 yıl içinde Mersin'in hak ettiği güzel ve kaliteli hizmeti yapmaya kararlıyız" dedi. - MERSİN