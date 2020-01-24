Başkan Seçer, NATO Komutanı Fantoni ile görüştü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Doğu Akdeniz'de izleme görevi ifa eden NATO unsurlarından SNMG2 gemisinin İtalyan komutanı Rear Admiral Paolo Fantoni'yi kabul etti. Ziyarete, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe de katıldı.



Ziyarette konuşan Seçer, şehir olarak çok önemli değerlere sahip olduklarını belirterek, "Tarihi, kültürel geçmişimizden verimli topraklarımıza kadar birçok değerin üzerinde yaşıyoruz. Ancak bu değerlere değer katan en önemli özelliği, bu kentin Akdeniz'e kıyısı olması. Doğu Akdeniz çanağının en önemli limanına sahip olmamız, özellikle dünya coğrafyasına baktığınız, değerlendirdiğiniz zaman bu hinterlandın, Ortadoğu'nun hatta Kafkaslar'ın Doğu Akdeniz vasıtasıyla, marifetiyle dünyaya açılmasının en önemli durağı Mersin. Bu liman, dünyanın birçok noktasından ülkemize ve ülkemiz üzerinden, karayolu koridoru üzerinden Ortadoğu'ya, Kafkaslar'a, Afrika'ya ticari ürünlerin ulaştırılmasını sağlıyor. Diğer taraftan da Türkiye'de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasında bizim için çok önemli bir göreve sahip" dedi.



"NATO üyesi ülkeler, Türkiye'nin değerini bilmeli"



Doğu Akdeniz illeri Mersin, Adana ve Hatay'ın Suriye sınırına kadar uzandığına işaret eden Başkan Seçer, "NATO müttefiki bir ülke olmamız, NATO'ya bağlı ülkelerin güvenliği açısından da son derece önemli. Mersin'in karşı kıyısına baktığınız zaman, hep sıcak gelişmelerin yaşandığı ülkeleri görürsünüz. Şu anda sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır, Fas, Cezayir bütün bu bölgeler bizim karşı komşularımız. NATO güçleri, Doğu Akdeniz'de görev yaparken NATO üyesi ülkeler, Türkiye'nin değerini bilmeli" ifadelerini kullandı.



Rear Admiral Paolo Fantoni ise NATO adına 29 ülkeyi temsil ettiklerini belirterek, "Hepsi adına teşekkür ediyoruz. Mersin'de birkaç gün geçirme fırsatına sahip olduk" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Rear Admiral Paolo Fantoni'ye Mersin'in simgelerinden olan caretta caretta kaplumbağalarının denizle buluşmasını resmeden bir tablo takdim etti. İtalyan komutan da Başkan Seçer'e, SNMG2 gemisinin ve NATO'nun armasının olduğu bir plaket sundu. - MERSİN