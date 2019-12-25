Başkan Seçer, Noel ayinini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Seçer, Noel ayinini izledi - Son Dakika

Başkan Seçer, Noel ayinini izledi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Latin Katolik Kilisesindeki Noel ayinini izledi.

Başkan Seçer, Noel ayinini izledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Latin Katolik Kilisesindeki Noel ayinini izledi.


Kilisenin ruhani lideri Peder Francis Dondu tarafından yönetilen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti.


"Kardeşçe yaşamanın güvencesi biz olduğumuz için buradayız"


Hristiyan vatandaşların Noel Bayramını kutlayan Başkan Seçer, "Umut ediyorum tüm dünyaya huzur, kardeşlik, kalıcı bir barış getirsin. Dünya daha yaşanılabilir bir dünya olsun. İnsanlar birbirini sevsin, saysın, acılar, yoksulluklar, kavgalar, savaşlar bitsin. Tüm halklar, tüm dinler, tüm öğretiler, tüm inanç grupları kardeşçe, bir arada yaşayalım. Tüm dualarımız bunlar için olacak. Mersin'de hangi etnik yapıdan, hangi inanç grubundan, hangi sınıftan olursa olsun burada bir arada, kardeşçe yaşamanın güvencesi biz olduğumuz için buradayız. Mersin'de kendinizi iyi hissedin, rahat hissedin, kendinizi güvende ve huzur içinde hissedin" dedi.


"Hep iyiler kazanır"


Noel ayininin ardından kilisenin yemekhanesinde verilen kokteyle de katılan Seçer, kilisenin ruhani lideri Francis Dondu ile sohbet etti. Noel'in tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini dileyen Başkan Seçer, "Dünya kurulduğundan beri insanlar özel günlerinde, her toplum, her halk kendi dini inanışları çerçevesinde dualarını yaparken barış, bereket, huzur gibi dileklerde bulunur ama dünyada maalesef kötülükler, savaşlar devam eder. Gözyaşları olur, acılar olur. Ama şu bir gerçek. Hiçbir zaman kötüler baskın olmaz, dominant olmaz. Hep iyiler kazanır. Bizler de iyilerin kazanması dileğiyle bayramı kutlayalım" diye konuştu.


Mersin'de birlikte yaşamaktan gurur duyduklarını vurgulayan Seçer, "Ben de böyle bir kadim toprak üzerinde, kadim halkların, toplulukların yaşadığı bir kentte belediye başkanı olmaktan dolayı son derece gururluyum, onurluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Ama sizler de kendinizi iyi hissedin. Burası barış kenti, kardeşlik kenti, huzur kenti" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Huzur, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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