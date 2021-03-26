Başkan Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte söz sahibi olan sendika temsilcileri ile ikinci kez bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Seçer, "Bu çalışmalar belediyemize fayda sağlıyor. Sizlerden aldığımız bilgiler ve önerilerle kent adına sizlerden faydalanıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kent dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Seçer, sendika temsilcileri ile buluştu. Taş Binada gerçekleştirilen toplantıda sendika temsilcileri, Mersin ile ilgili fikirlerini Başkan Seçer'e aktardı.

Toplantıda kent trafiği, pandemi hizmetleri, limanın genişletilmesi, bisiklet yolları, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal politikaları, çocuk ve kadınlara yönelik hizmetler, tarım arazilerinin korunması, çocuk oyun parkları ve raylı sistem gibi konular konuşuldu.

"Kent adına sizlerden faydalanıyoruz"

Gerçekleştirilen toplantının amaç ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Seçer, "Sendika temsilcileri ile 31 Mart'tan sonraki dönemde ikinci kez bir araya gelişimiz. İlkini pandemi sürecinin ilk dalgasını atlattığımız dönem sonunda yapmıştık. Aslında daha kısa bir süre içerisinde bir araya gelmeyi arzu ediyorduk ama pandemi umduğumuzdan çok daha fazla etkin oldu. Sürekli kapanmalar ya da şartlar bir araya gelmemizi engelledi. Nihayetinde bugün bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde de kentin yönetiminde etkin farklı sosyoekonomik durumdaki odalar, sivil toplum kuruluşları ile bir arada olduk. Kenti ve gündemi tartıştık. Bu çalışmalar belediyemize fayda sağlıyor. Sizlerden aldığımız bilgiler ve önerilerle biz açıkçası kent adına sizlerden faydalanıyoruz" diye konuştu.

"Bu toplantıları sürdüreceğiz"

Büyükşehir belediye başkanı olarak amacının kente ve millete faydalı olmak olduğunu söyleyen Seçer, "Bu birlikteliği sağlarken herhangi bir siyasi görüş ayrılığı yapmadan bu daveti yapıyoruz. İcabet eden arkadaşlarımız da oluyor, etmeyen de oluyor. Çok az da olsa bazı arkadaşlarımızdan katılmayanlar da olabiliyor. Ben arzu ediyorum herkes olsun. 20 kişilik bir toplantıda 1 kişi dahi eksik olsa kentim adına beni üzüyor. Ülke de şu anda bulunduğu siyasi konjonktür itibarıyla herkesin bir araya gelmesi gerektiğini ya da bazı konuların çok açık seçik bir şekilde özgürce ama ölçülü bir şekilde tartışılması gerektiğini zorunlu kılıyor. Bunu da düşünerek biz bu toplantıları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN