Başkan Seçer, Tarsus'ta Muhtarlar ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Büyükşehir'in üreticiye sunduğu ekipman desteği sürüyor. Üreticinin yüzünü güldüren hizmetleri ile takdir toplamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kaliteli üzüm üretiminin yapıldığı Tarsus'ta 3 mahalle kooperatifine üzüm sıkma makinesi desteğinde bulundu. Başkan Seçer'in muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıların ardından toplam 5 mahalle muhtarına da kadınların işini kolaylaştıran hamur yoğurma makineleri teslim edildi.

Başkan Seçer'in kırsal mahallelerdeki muhtarlar ve vatandaşlarla buluşmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Meclis üyeleri katıldı.

3 mahalleye üzüm sıkma, 5 mahalleye de hamur yoğurma makinesi dağıtıldı Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin artırılması kapsamında Tarsus'a bağlı Çakırlı, Tepeköy ve Çiriştepe Mahalle kooperatiflerine birer adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. Ayrıca kırsal bölgelerdeki kadınlar tarafından talep gören hamur yoğurma makinesinin dağıtımına da devam edilerek; Tarsus'un Taşkuyu, Cinköy, Ulaş ve Dorak Mahalleleri ile Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahalle muhtarlarına birer hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

İlk durak Killik mevkii oldu Killik mevkiinde yapılacak toplantı öncesinde, Tarsus'a bağlı Sayköy ve Kerimler Mahalle muhtarları Başkan Seçer'i Tilki Mevkii'nde karşıladı. Bu bölgedeki vatandaşları selamlayarak taleplerini dinleyen Başkan Seçer, muhtarlar eşliğinde toplantının yapıldığı Killik mevkiindeki kahvehaneye geçti. Toplantıya, Dedeler, Çiriştepe, Sayköy, Kerimler, Taşçılı, Karadiken, Taşkuyu, Cinköy, Ulaş, Sarıveli, Tepeköy, Sucularlı, Çakırlı, Çavdarlı, Beylice, Topaklı, Yalamık ve Meşelik Mahalle muhtarları katıldı. Sevgi seli ile karşılanan Başkan Seçer'e vatandaşlar çeşitli ikramlarda bulundu.

İkinci durak Böğrüeğri Mahallesi oldu Böğrüeğri Mahallesi'nde çocuklar Başkan Seçer'i, "Hoşgeldin Vahap Amca" sloganları ile karşıladı. Mahalle kahvehanesinde yapılan toplantıya Tarsus'tan Böğrüeğri, Boztepe, Pirömerli, Dorak, Tepetaşpınar, Kaklıktaşı, Belen, Kisecik Mahalle muhtarları; Toroslar'dan Değirmendere, Kızılkaya, Alanyalı ve Ayvagediği Mahalle muhtarları; Akdeniz'den ise Parmakkurdu Mahalle muhtarı katıldı.

Başkan Seçer, hizmette ayrımcılığa yer vermediklerini vurguladı Tilki Mevkii'nde vatandaşları selamlayarak bu yılki üzüm sezonunun bereketli geçmesini dileyen Başkan Seçer, vatandaşların taleplerini dinledi. Killik mevkiindeki toplantıda mahalle muhtarlarının taleplerini alan Seçer, üzüm sezonunun bereketli geçmesi dileğiyle konuşmasına başladı. "İnşallah daha güzel günleri çalışarak, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber yakalayacağız" diyen Başkan Seçer, birlik ve beraberliğin ülkeyi daha iyi noktalara götüreceğini belirtti. Göreve geldiği günden bu yana ayrımsız bir şekilde her yurttaşa eşit hizmet taşıdıklarını anlatan Seçer, şunları söyledi:

"Siyaset biraz toplumu yoruyor. Bunun farkındayız. Partisi ne olursa olsun herkesi yoruyor. Benim partilim, senin partilin meselesi değil. Bu ülkenin bir gemi olduğunu düşünürsek, bu geminin içerisinde her birimiz varız. Gemiyi batırdığımız noktada hepimiz sulara gömülürüz. Orada sen AKP'lisin, sen MHP'lisin, sen CHP'lisin ayrımı olmaz. Herkes boğulur gider. Ben Belediye Başkanınızım. Siyasetçiyim. Bir partinin Belediye Başkanıyım siyasal anlamda ama gerçekte halkın Belediye Başkanıyım. Bir belediye başkanı hizmet götürürken, bunun AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ayrımı olmaz. Seçimlere gideriz, yarışırız. Demokrasilerde partiler olur ya da bağımsız aday olursunuz, gelir oyunu verir vatandaş, sizi göreve getirir. Ayrımcılığı siyasal olur, etnik olur, bölgesel olur konuşmak dahi istemiyorum. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. "

Seçer, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri çözüme kavuşturmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada tevazu sahibi olmayalım. Biz, 31 Mart'ta seçildik. Dedik ki; 'Yolda yürürken başımız dik gezeceğiz. ' Evvel Allah başımız dik geziyoruz. Çünkü halkımız için, onların ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz" dedi. Seçer, 2 yılda çok önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "İmkanlar ölçüsünde her yere ulaşıyoruz. Yaptığımız işin en kalitelisini yapıyoruz. En hesaplısını, en makulünü. En ucuzunu demiyorum. 'Ucuz etin yahnisi kara olur. ' Genelde yöneticiler de günü kurtarmak için ucuz işler yapar. 2 sene sonra o işi bir daha yapmak zorunda kalır. Biz işimizi iyi yapıyoruz" diye konuştu.

"Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik"

Başkan Seçer, Mersin'de 806 mahallenin yer aldığını, kırsal mahallelerde yaşayanların tamamının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerinin yol, su, vidanjör ve tarımsal alanda destek gibi hizmetler olduğunu dile getirdi. Köylünün yaşamını bildiklerini ve ona göre politikalar ürettiklerini ifade eden Seçer, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının öncelikli hizmet alanları içerisinde olduğunu söyleyerek, bütçe içerisinde aslan payını yola verdiklerini ve altyapı çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdiklerini aktardı. Çok geniş bir makine parkı kurduklarını söyleyen Başkan Seçer, "Bakın 2 yıl oldu. Göreve geldiğimiz 2019'da 2 bin 895 ton, 2020'de 9 bin ton, 2021'de toplam 27 bin 215 ton sıcak asfalt. Her geçen gün artarak gidiyor. Çünkü sistem oturuyor. Mali disiplini sağlamışız. Bakın, yeni el değiştiren belediyeler içinde mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik. Bunu 2 yılda başardık. Bizden iş yapıp da parasını almayan ne müteahhit vardır ne de mal satıp, hizmet satıp parasını almayan esnaf vardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar sadece Tarsus'ta 95 kilometre sathi asfalt kaplaması yapmışız" diye konuştu.

"Eshab-ı Kehf için çok güzel bir proje yaptık" Eshabı-ı Kehf için çok güzel bir proje yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, bu alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ve bazı yerlerin de daha öncesinde Tarsus Belediyesi'ne tahsis edildiğini dile getirdi. Seçer, "Bizim buraya yaptığımız projenin değeri tahmin ediyorum 70-80 milyon liradan aşağı çıkmaz. Ben bunu yapmaya varım. Sayın Vali Bey'e de, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de söylediğim şudur: 'Davul benim kucağımda, tokmak başkasının elinde. Ben bunu kabul etmem. Projeyi ben yapmışım. Helali hoş olsun. Şu kadar para ödemişiz. Kim yapmak istiyor? Vakıflar. Buyursun projeyi alsın yapsın. Valilik, buyursun yapsın. Tarsus Belediyesi, buyursun yapsın. Ama kimse yapmıyor ise ki ben buna talibim. Bu projeyi ben gerçekleştireyim ama bunun tahsisini ben alacağım, bütün yetki ve sorumluluk Büyükşehir'de olacak. Yoksa projeyi yapamayız. Ciddi bir proje yapacaksam, oranın işletmesi bende olacak ki o bölgenin disiplinini sağlayacağım. Proje bu durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Her şey memleketimiz için, insanımız için"

Tarımı destekleyen fide-fidan, ekipman ve hayvan desteklerini anlatan Başkan Seçer, üzüm üreticilerine sağlanan üzüm sıkma makinesi ve kırsal mahallelerdeki kadınların sıklıkla talep ettiği hamur yoğurma makinesi desteğine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Üretmek gerekiyor, bu bölgede, bu topraklarda yaşamak için. Zaten bu coğrafya da bu imkanı sunuyor. Allah'ın lütfettiği her şey var. En güzel topraklar burada. Dünyanın en kaliteli ekolojisi, iklimi. Çok güzel ürün alınıyor. Özellikle üzüm üretimi yaygın. Çoğunlukla Tarsus beyazı yaygındır. Daha sonra farklı çeşitler gelişti. Özellikle uluslararası pazara uygun çeşitler. Çekirdeksiz, raf ömrü, aroması daha güzel çeşitler geldi. Burada üreticilerimiz de var. Hem kadın üreticilerimiz var, hem muhtarlarımız var. Hepimiz bir aradayız. Yine bazı makineler teslim edeceğiz. Hamur yoğurma makinesi bir köye verdik ama sonra çok talep patlaması oldu. Dedik ki her isteyene tabii ki verin. Şu ana kadar sanıyorum ki 100'ün üzerinde köyden bize talep geldi. Tabii bunları bütün köyün ortak kullanımı için veriyoruz muhtarlarımız aracılığıyla. Yine zeytin boylama, badem soyma, üzüm sıkma makinesi taleplerini kooperatifler aracılığıyla doğal olarak karşılıyoruz. Tarımı baştan beri önemseyeceğimizi söyledik. Zaten bunu da fevkalade yapıyoruz. Türkiye'deki belediyeler içinde diyebilirim ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor. Bunu bir Başkan olarak kendi kendimizi övme adına söylemiyorum. İnşallah bu proje de artarak devam edecek. Her şey memleketimiz için, insanımız için. "

Başkan Seçer, muhtarların taleplerini dinledi, yapılan çalışmaları anlattı Böğrüeğri Mahallesi'ndeki toplantıda da muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Seçer, hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bizim 2021 yılı rakamlarıyla yaklaşık 4 milyar lira bütçemiz var. MESKİ'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve buna bağlı şirketlerimizin yaklaşık olarak 4 milyar lira. Yıllık öngördüğümüz çalışmalarda harcayacağımız bütçemiz var. Bu önemli bir para. Peki, bu kadar büyük bütçe yapıyorsunuz, nereden yağıyor para, gökten mi yağıyor? Hayır. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geliri olduğu için, geliri iyi olduğu için biz bu bütçeyi yapıyoruz. Diyoruz ki aşağı yukarı şu kadar böyle bir gelirimiz olacak, bu kadar yatırım yapacağız. Bunun planlamasını yapıyoruz. Peki, bir Belediye Başkanı kendini bu kadar güçlü gösterir mi? Şimdi ben güçlü göstermiyorum, gerçeği söylüyorum. Peki bunu niye söylüyorum? Bu belediyeyi çalmazsak, bu belediyeyi çırpmazsak, bu belediyede israf yapmazsak, bu belediyenin kaynaklarını yandaşların cebine doldurmazsak, bu yolların hepsi yapılır. Bu boruların hepsi döşenir. Bu fakire fukaraya yardımcı da olunur, kadına çocuğa yardımcı da olunur. Sulama borusu da verilir, yapılır da yapılır ve biz bunu yapıyoruz. "

Başarır: "Bizi izlemeye devam edin. 5 yılın sonunda bambaşka bir Mersin göreceğiz" Killik mevkiindeki toplantıda vatandaşlara çok şanslı oldukları vurgusuyla seslenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Çiftçiyi anlayan, destekleyen bir Belediye Başkanı var. Hayvan, yem, veteriner desteği yapılıyor. Yollarımız yapılıyor. Abanozlardan Çamlıyayla'ya kadar yollar yapılıyor. Bunun kıymetini hep birlikte bilelim ve beraberce, kardeşçe yaşayalım. Sayın Belediye Başkanımıza, bizlere sahip çıkın. Bizlerin yanında olun" dedi. CHP'li belediyelerin faaliyetlerinin görüldüğünü söyleyen Başarır, "Hizmet alıyor muyuz? Alıyoruz. Yollarımız yapılıyor mu? Su boruları, altyapı veriliyor mu? Erzak dağıtılıyor mu? Esnafa destek olunuyor mu? Hani yapamazdık? Biz daha iyisini yapıyoruz. Çalmadan, çaldırmadan, adilce, eşitçe bunu yapıyoruz. O yüzden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıma, onun kıymetli bürokratlarına, meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin! Destek olmaya devam edin! 5 yılın sonunda bambaşka bir Mersin göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

