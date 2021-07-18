Seçer, Tarsus'ta vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Seçer, Tarsus'ta vatandaşlarla bayramlaştı

Seçer, Tarsus\'ta vatandaşlarla bayramlaştı
Son Güncelleme: 18.07.2021 12:35

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Tarsus'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Tarsus'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programına, Tarsus Şelalesi Çay Bahçesindeki vatandaşların bayramını kutlayarak başlayan Başkan Seçer, ardından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı, Yarenlik Alanı ve Kırkkaşık Bedestenindeki esnafı selamladı. Sorunları da dinleyen Seçer, esnafa 'iyi bayramlar' dileklerinde bulundu.

Yarenlik Alanındaki esnafı gezen Başkan Seçer'i bir grup yerel müzisyen İzmir Marşı ile karşıladı. Başkan Seçer, vatandaşlarla birlikte marşa alkışlarla eşlik etti. Tarsus ziyareti boyunca çocuklar Başkan Seçer'i yoğun ilgi gösterdi. Onlarca çocuk Başkan Seçer ile fotoğraf çektirdi. Seçer de çocuklara oyuncaklar hediye ederek bayramlarını kutladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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