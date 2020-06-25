Başkan Seçer, Tarsuslu muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Seçer, Tarsuslu muhtarlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, bölgelerinde var olan sorunları dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, bölgelerinde var olan sorunları dinledi. 14 mahallenin muhtarını Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Seçer, hiçbir siyasi ayrım gütmeden, herkese eşit ve adil bir şekilde ulaşmak istediklerini söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus ilçesinin kırsal mahallelerinde görev yapan Kızılçukur, Kurbanlı, Olukkoyağı, Yeniköy, Çokak, Gülek, Ardıçlı, Boğazpınar, Çamalan, Sandal, Kurtçukuru, Damlama, Çiftlik, Eminlik mahallelerinin muhtarlarıyla buluşarak, bölgelerindeki yol, su, mezarlık, kanalizasyon, park ve tarımsal konulardaki sorunları tek tek dinleyip, notlar aldı.


Büyükşehir Belediyesindeki toplantıda Başkan Seçer'e, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç ve bürokratlar eşlik etti. Toplantıya Mahalle muhtarları katıldı.


"Mahallelere hizmet götürme konusunda hiçbir siyasi ayrım yapılmıyor"


Başkan Seçer, toplantıda korona virüs sürecinde Türkiye'de ve Mersin'de yaşanan sorunları dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetleri anlattı. Pandemi sürecini el birliği ile aştıklarını belirten Seçer, Mersin'de ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara yardımı götürme gayretiyle çalıştıklarını ifade etti.


Merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelere hizmet götürme konusunda hiçbir siyasi ayrım gütmeden, herkese eşit ve adil bir şekilde ulaşmak istediklerini vurgulayan Seçer, muhtarlar ile her zaman iyi iletişim içerisinde hizmet üretmek istediklerini kaydetti.


"sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız"


Özellikle yol yapım işlerini önemsediklerini dile getiren Başkan Seçer, bütçede en çok pay ayırdıkları konuların başında da yol hizmetlerinin geldiğini söyledi. Seçer, dile getirilen ve tespiti yapılan problemleri en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtirken, muhtarlarla iyi iletişim içerisinde ve sürekli temas halinde olarak, tüm mahallelere hizmetin en iyisini götürmek istediklerini kaydetti. Seçer, bütün gayelerinin bu şehrin her noktasına hizmetleri eşit ve adil bir şekilde ulaştırmak olduğunu vurguladı. - MERSİN

Vahap Seçer, Yeniköy, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer, Tarsuslu muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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