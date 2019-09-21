Başkan Seçer, vatandaşlara aşure ikram etti

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte paylaşmanın ve bereketin sembolü olan aşure tatlısı, bu yıl da Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesinin tencerelerinde kaynadı. Pişirilen 14 bin kişilik aşure, Mersin'in 6 noktasında bulunan camilerde Cuma namazı çıkışında dağıtıldı.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ulu Cami'de kurulan standa gelen vatandaşlara aşureleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından verildi. Aşureyi kendi elleriyle ikram eden Seçer hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışan personeline yardım etti. Seçer, Muharrem ayını uğurlarken, böyle anlamlı bir etkinlikte vatandaşlarla bir arada olmanın verdiği mutluluğu ifade ederek, "Aşhanemizde kaynatılan aşureleri personelimizle birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Benim için çok önemli bir keyif ve mutluluk. Allah kabul etsin. İnşallah gelecek Muharrem ayında ülkemiz çok daha mutlu, huzurlu, kalkınmış olsun. Muharrem ayı sadece ülkemizin değil tüm dünyanın barışına vesile olsun" dedi.



Aşure için günler öncesinden hazırlıklara başlayan aşhane personeli hummalı bir çalışmanın ardından 14 bin kişilik aşure kaynattı. Mersinli vatandaşlara en lezzetli aşureleri hazırlamak için ekstra mesai harcadıklarını ifade eden aşhane aşçıbaşı olarak görev yapan Durdu Gürbüz, "Büyükşehir Belediyemiz'in aşuresini tatmalarını tavsiye ediyorum, bu konuda çok iddialıyım. Herkes çok güzel olduğunu söylüyor. Bu şöleni kaçırmasınlar. İşimiz yorucu evet ama çok zevkli. Ramazan ayında ve Muharrem ayında biz halkımıza bu hizmetleri vermekten onur duyuyoruz. Gece 11, 12 gibi eve gidiyoruz, sabah erkenden burayı açıyoruz. İşimiz Belediyemiz adına hizmet vermek olduğu için kendi adıma ve ekibim adına söyleyeyim ki mesleğimizi çok severek yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz ama yorulmuyoruz. Güzel hizmetler ortaya çıkınca sonuçları da güzel oluyor" şeklinde konuştu. - MERSİN