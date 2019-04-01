Son Dakika Haberleri: Başkan Seçildi, İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu

Başkan Seçildi, İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu

1 saat önce

Başkan seçildi, ilk işi makam koltuğunu yakmak oldu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası oy çoğunluğunu alarak başkan seçilen Mehmet Gürbüz, 'sevdamız hizmet' dedi başkanlık koltuğunu yaktıKAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı'nın AK Parti Elbistan Belediye Başkanı...

Başkan seçildi, ilk işi makam koltuğunu yakmak oldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası oy çoğunluğunu alarak başkan seçilen Mehmet Gürbüz, 'sevdamız hizmet' dedi başkanlık koltuğunu yaktı

KAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı'nın AK Parti Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, seçim sonuçlarının belirlenmesinin ardından ilk olarak, şehir meydanında yerleri süpürüp başkanlık koltuğu yaktı. Başkan Gürbüz, "Bizim koltuk sevdamız yok. Samimi olarak vatandaşa hizmet seferi için yola çıktık. Bugün bu meydanda bahar temizliğini hep beraber yapıyoruz" dedi.
31 Mart seçim sonuçlarının belirlenmesinin ardından AK Parti seçim irtibat bürosuna gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, burada toplanan vatandaşla birlikte, önce bahar temizliği yaptı sonra makam koltuğunu yaktı.
Kazananın Elbistan olduğunu söyleyen Gürbüz, "Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Şehrimizi hep beraber şöyle ayağa kaldıracağız. Gün bugündür. Bu şehirde yaşayan insanlar seçim kampanya sürecinde ve seçim günü üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Bu günden itibaren bu şehirde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Elbistan'a hak ettiği hizmetlere kavuşturabilmek için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Bu seçimde hiç bir kardeşimiz üzülmesin, çünkü kaybeden olmadı, Elbistan kazandı. Elbistan bundan sonra hak ettiği yerlere gelecek ve adından heryerde söz ettirmeyi başaracak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:48 Kaynak: İHA

AK Parti, Mehmet Gürbüz, Elbistan, Politika
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