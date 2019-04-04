Başkan Seçilen Tutaşı ve Demir Mazbatalarını Aldı
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- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar Demir ve Tutaşı'nın konuşması Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı...
- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı
Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar
Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar
Demir ve Tutaşı'nın konuşması
Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı
-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı
MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artuklu belediye başkanı seçilen Tutaşı ve Yeşilli Belediye başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
Artuklu Belediyesine geçen belediye başkanları burada birbirlerini tebrik etti.
Tutaşı yaptığı açıklamada, Başkan Demir'in eski arkadaşı olduğunu söyledi.
Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini işaret ederek, "Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:49 Kaynak: AA
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