Başkan Seçilen Tutaşı ve Demir Mazbatalarını Aldı

- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar Demir ve Tutaşı'nın konuşması Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı...

- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı

Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar

Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar

Demir ve Tutaşı'nın konuşması

Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı



-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı



MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artuklu belediye başkanı seçilen Tutaşı ve Yeşilli Belediye başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.



Artuklu Belediyesine geçen belediye başkanları burada birbirlerini tebrik etti.



Tutaşı yaptığı açıklamada, Başkan Demir'in eski arkadaşı olduğunu söyledi.



Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini işaret ederek, "Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!

Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu