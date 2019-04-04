Son Dakika Haberleri: Başkan Seçilen Tutaşı ve Demir Mazbatalarını Aldı

Başkan Seçilen Tutaşı ve Demir Mazbatalarını Aldı

46 dakika önce

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- Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı
Tutaşı'nın adliyeye gelmesi, mazbata alması ve çıkışlarından detaylar
Tutaşı'nın belediyeye gelmesi ve detaylar
Demir ve Tutaşı'nın konuşması
Başkan seçilen Tutaşı ve Demir mazbatalarını aldı

-Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı

MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artuklu belediye başkanı seçilen Tutaşı ve Yeşilli Belediye başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Artuklu Belediyesine geçen belediye başkanları burada birbirlerini tebrik etti.

Tutaşı yaptığı açıklamada, Başkan Demir'in eski arkadaşı olduğunu söyledi.

Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini işaret ederek, "Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:49 Kaynak: AA

Hayrettin Demir, Yeşilli, Mardin, Artuklu, Güncel
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