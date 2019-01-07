Son Dakika Haberleri: Başkan Seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Büyük Bir Savaşta Olurdunuz"

Başkan Seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Büyük Bir Savaşta Olurdunuz"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." dedi.

Başkan Seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Büyük Bir Savaşta Olurdunuz
ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı.Trump, geçen hafta Kim'den bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamış, kendisinin çabaları ve Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etmişti.

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Donald Trump, Kuzey Kore, Güncel
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