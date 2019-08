Başkan Sekmen: "Ak Parti demek millet demektir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "AK Parti, sadece gelişimin ve büyümenin, değişimin ve kalkınmanın adı olmadı. AK Parti, Türkiye'de nitelikli siyasetin, güçlü bir demokrasinin, milli iradenin, katılımcı yönetim anlayışı ve özgürlüklerin temsilcisi de oldu" dedi.



Başkan Sekmen, mesajında; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye'nin tek teminatı olduğunu belirterek, "Üzerinden daha nice yıllar geçse de, bizim Türkiye sevdamız hep 18 yaşında olacak. ve bu sevda her daim canlı ve dipdiri kalacak" ifadesini kullandı.



AK Parti'nin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, "Türkiye'de AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye böylesine büyük bir başarı nasip olmamıştır. Tek başına bu sonuç bile AK Parti'nin bu ülkede ne denli büyük bir boşluğu doldurduğunu göstermek için yeterlidir. Kaldı ki, 2002 yılından bu yana girdiği her seçimden büyük zaferler elde ederek çıkmış olan AK Parti, Türk siyasetine vurulan bir damga ve Türkiye'nin önüne açılan yepyeni bir ufuk olmuştur. Bu bağlamda AK Parti için yapılabilecek belki de en güzel tanım; 'Bir Türkiye Partisi' ve 'Milletin Bizzat Kendisi' olacaktır. Bu kutlu hareketin lideri olan Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'Milletin Adamı' deniliyor oluşu da, pek tabiidir ki, işte bu yüzdendir" diye konuştu.



AK Parti'nin, bir yandan Türkiye'nin müreffeh yarınlarını inşa ederken, diğer yandan da vesayet odaklarıyla, terör yapılanmaları ve bölücü örgütlerle, kapatma davaları ve çeşitli darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, buna rağmen millet iradesinin her defasında galip geldiğini ve AK Parti'nin, milletten aldığı güçle bütün engelleri aştığını kaydetti. "İşin sırrı millete efendilik değil, hizmetkar olmaktır" diyen Başkan Sekmen, milletinin huzuru, refahı ve selametinden başka hiçbir kaygısı olmayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, işte bu yüzden çok büyük bir teveccühe mazhar olduğunu dile getirdi. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Bir lider düşünün ki; kurulan tüm tuzakları, komploları, hukuk dışı her türlü girişimi, krizleri, kaosları ve hain kalkışmaları bir çırpıda bertaraf edebiliyor. Bunu elbette samimiyetiyle, gayretiyle ve milletinden aldığı dua ve güçle yapıyor. Geride kalan 18 yılı kutlu bir mücadele ve başarı hikayesine dönüştüren de, AK Liderimizin işte bu samimiyeti ve gayretidir. AK Parti'mizi sadece milletin değil, aynı zamanda ümmetin umudu haline getiren de işte budur."



Öte yandan Türkiye'de siyasi istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kurulan ve 18 yıl boyunca millet iradesini ülkeye hakim kılan AK Parti'nin, yöresel, bölgesel ve ülkesel kalkınma noktasında yepyeni bir dönemin kapılarını açtığını vurgulayan Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Siyaset tarihimizi ele alırken, 'AK Parti'den önceki ve sonraki' dönem diye iki ayrı başlık açmak gerekir. Çünkü Türkiye'de gelişimin, değişimin, dönüşümün ve büyümenin eşsiz bir tek tarifi vardır, o da AK Parti'dir. Bizler ve tüm AK kadrolar işte bu hedef doğrultusunda çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya devam edeceğiz. Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz. 2023 vizyonuyla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak; bilinmelidir ki, en büyük arzumuzdur. İşte bu duygu ve düşüncelerle AK Parti'mizin 18'inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, millete hizmet yolunda samimiyet, tevazu ve gayretle çalışan AK Liderimize Yüce Allah'tan kolaylık, can sağlığı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Ayrıca partimizde bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. ve bu kutlu davaya gönül veren her bir kardeşimiz gibi biz de ne diyoruz; AK Parti'miz Türkiye sevdasıyla daima hep 18 yaşında" - ERZURUM

