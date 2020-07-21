Başkan Sekmen Aşkale'de - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aşkale ilçesini ziyaret etti.



Ziyaret esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat ve meclis üyeleri eşlik etti.



Belediye Başkanı Yaptırmış, Aşkale'de yapılması planlanan ve hayata geçirilecek projeleri sahada bizzat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e anlatarak fikir alışverişinde bulundular.



Dr. Ahmet Yaptırmış, "Yakın zamanda yapılmasını planladığımız projelerimizle alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerekli açıklamaları yaparak kendi fikirlerini aldık. Biz Birlikte Güçlüyüz ilkesi ile hareket ederek İlçemize en iyi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Aşkalemiz de ağırlamaktan gurur duyduğum Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beyle ilçemizde yaptığımız ve yapacaklarımızı istişare ederek, Sahada gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah güzel projeleri hayata geçireceğiz. Yapacağımız hizmetlerde her daim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen beye, bunun yanı sıra Ak Parti İlçe başkanımız A. Kerim Polat beye de ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ve bütünüz, birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM