Başkan Sekmen: "B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig'e çıkacak" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig'e çıkacak"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda çok büyük bir avantaj daha elde etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda çok büyük bir avantaj daha elde etti. B.B. Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı AltayÖmer Şişmanoğlu'nun golüyle devirirken, galibiyet Erzurum'da adeta bayram coşkusuna dönüştü. Karşılaşmayı İzmir Atatürk Stadı'nda izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 90 dakika boyunca hop oturup, hop kalktı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinçten haykıran Başkan Sekmen, "Süper Lig bizi bekliyor" diyerek, takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Erzurumspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Sekmen, geriye bir maç kaldığını ve sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşayan tarafın Erzurumspor olacağını kaydetti.

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"Şampiyonluk turunu birlikte atacağız"


Erzurumspor taraftarlarına da seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurumspor taraftarı enerjisiyle, coşkusuyla ve takımını sahiplenme duygusuyla gerçekten örnek bir camia. Kulüp Başkanımız Hüseyin Üneş'e, kıymetli yönetimine, Şifo Mehmet Hocamıza, teknik heyete, sahada her şeyini ortaya koyan futbolcularımıza kısacası herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzurumspor, geçen yıl Süper Lig'e tat katmıştı, renk katmıştı. Şimdi inşallah Süper Lig'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzde bir maçımız kaldı, konsantrasyonumuzu kaybetmeden, aynı ciddiyetle yolumuza devam edecek ve Allah'ın izniyle şampiyonluk turunu önümüzdeki hafta atacağız. Takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yüreğini bu takım için ortaya koyan herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan B.B. Erzurumspor'un Süper Lig yolunda elde ettiği galibiyet, Erzurum'da bayram coşkusuna dönüştü. Havai fişeklerle kutlanan galibiyetle birlikte Dadaşlar sokaklara döküldü. Cumhuriyet Caddesi'ni adeta şölen alanına dönüştüren mavi beyazlı taraftarlar, oluşturdukları araç konvoylarıyla şehir turu attı. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen: 'B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig'e çıkacak' - Son Dakika
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