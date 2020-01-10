Başkan Sekmen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyük bir aşkla ve şevkle aslında bir kamu hizmeti yürüten gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Sekmen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyük bir aşkla ve şevkle aslında bir kamu hizmeti yürüten gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Sekmen, 10 Ocak gününün, esasen Türkiye'de basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini sembolize ettiğini belirterek, "Basın emekçilerinin bundan 59 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' diye ifade ettiğimiz çok özel bir zaman dilimi oluşmuştur. Dolayısıyla 10 Ocak; basın çalışanlarının fedakarlık ve azmi, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur" kaydını düştü.


Mesajında Erzurum basın tarihine vurgu yapan ve şehrin sahip olduğu köklü basın geleneğine dikkati çeken Başkan Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erzurum basını için özel bir parantez açılması gerektiğinin de altını çizdi.


2014 yılından bu zamana kadar geçen süre zarfında, Erzurum'daki en yakın yol arkadaşları arasında gazetecilerin bulunduğunu ifade eden Sekmen, mesajında şunları kaydetti: "Erzurum basını, şehrin dünü ve bugününü çok iyi bilen, ihtiyaçlarına vakıf ve şehrin hafızası durumundaki birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşuyor. Dolayısıyla bizler Erzurum basınının eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatıyoruz. Gazetecileri halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Erzurum basınıyla birlikte Erzurum'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bütün basın çalışanlarına başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dolu daha nice yıllar diliyorum." - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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