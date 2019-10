Başkan Sekmen'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Muhtarlarımız bizim hizmet paydaşlarımız, yol ve mesai arkadaşlarımızdır" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Başkan Sekmen, muhtarların, yerel yönetim sisteminde kilit bir rol üstlendiklerini belirterek, "Kamu ile halk etkileşimini ve iletişimini sağlayan, yaşadıkları ve sorumluluğunu üstlendikleri yerleşim birimlerinin adeta hafızası olan muhtarlarımız, kuşkusuz bizim de pusulamız, paydaşımız, yol ve mesai arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla attığımız her adımda ve hizmet için hazırladığımız yol haritasının her aşamasında muhtarlarımızın payı, katkısı ve rolü vardır" diye konuştu. Başkan Sekmen, Erzurum'daki muhtarlarla birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde hizmet dolu bir dönemi geride bıraktıklarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki yeni dönemi de yine aynı anlayış doğrultusunda değerlendirecek ve Erzurum'un dört bir yanına hizmet mührümüzü muhtarlarımızla birlikte vuracağız" ifadelerini kullandı. Şehrin beklentilerini en doğru biçimde kaydedebilme ve hizmet planlamasını da yine bu beklentiler ışığında yapabilmek amacıyla muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Sekmen, "Erzurum'da muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz her buluşma yeni bir sinerji oluşturuyor, her toplantımız farklı güzelliklere vesile oluyor. Hep birlikte istişare ediyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz, köylerimizin ve mahallelerimizin durumundan böylece ilk ağızdan haberdar oluyor ve ona göre de strateji belirliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtarlar dahil edilmeden sağlıklı bir hizmet sürecinden de söz edilemez. İşte bu duygu ve düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Günümüzü kutluyor, tüm muhatlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM