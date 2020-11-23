Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 16:35
Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında öğretmenlik mesleğinin tarihimiz ve kültürümüzdeki anlam ve önemine değinirken, öğretmenlerin geleceğin Türkiye'sini inşa etmek gibi çok büyük bir sorumluluğu da üstlendiğini ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi ve birikimlerini değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de sonraki kuşaklara aktararak nesiller arasında birer köprü vazifesi gördüklerini belirten Başkan Sekmen, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım'ın, bu kutsal mesleğin gereklerini samimi bir özveriyle ifa etmeye çalışan bütün öğretmenlerin emeklerini, gayretlerini ve fedakarlıklarını anmak için bir hatırlama vesilesi olduğunun da altını çizdi.

Medeniyetimizin kökeninde "Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek" hadis-i şerifinin bulunduğunu hatırlatan Sekmen, "Öğretmenler, hayat boyu sürmesi gereken öğrenme faaliyetinde bize yol gösteren rehberlerimizdir; bu nedenle milletimizin nazarında öğretmenlik mesleği çok saygın ve kıymetli bir makamdadır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerine sahip çıkmayan, öğretmenlik mesleğine hakkını vermeyen toplumların medeniyet tarihinden silinmeye mahküm olacağını söyleyen Başkan Sekmen, "Bu bakımdan öğretmenlik makamının başımızın üstünde, bu makamın hakkını veren bütün öğretmenlerimizin de kalbimizde yeri olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum; Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, emekliye ayrılanlara da sıhhat ve esenlik dolu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Pandemi dolayısıyla yılın belirli dönemlerinde uzaktan eğitim sisteminin devreye alındığı 2020 senesinde öğretmenlerin üstlendiği vazifenin ne kadar önemli ve kapsamlı olduğunun daha iyi anlaşıldığını söyleyen Başkan Sekmen, "Bütün dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında gündelik hayata mecburi kısıtlamaların getirildiği 2020 senesinde dahi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü imkanı seferber eden Milli Eğitim Bakanlığı'mıza ve bu zor dönemde bile bu kutsal mesleğin gereklerini yerine getirmek için her türlü gayret ve fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü, Mehmet Sekmen, Erzurum, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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