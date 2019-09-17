Başkan Sekmen'den Ahilik Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geçmişten günümüze ulaşmış ve kesinlikle yaşatılması gereken bir kültür var ki, o da Ahilik kültürüdür" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ahilik Kültür Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında, dini, insani ve ahlaki değerlere vurgu yaparak, "Ahilik, işte bu değerlerin ana kaynaklarından birisidir. Ahilik; yüce dinimiz İslam'ında emrettiği üzere kardeşliktir, doğruluktur, yardımseverliktir, gönül zenginliğidir, ahlakı ve erdemi üstün tutmaktır" görüşlerine yer verdi.



Kökleri, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yerleştikleri zaman dilimine kadar uzanan Ahilik teşkilatının, teorik olarak sadece esnaf ve üreticileri koruyan mesleki bir örgütlenme şeklinde tarif ediliyor olsa da, aslında Anadolu'nun İslamlaşmasında çok etkin bir rol oynadığının altını çizen Başkan Sekmen, "Bin yılı aşkın bir geçmişi bulunan Ahilik kültürü, Anadolu'da toplumsal yaşamı her yönüyle tanzim eden adeta bir seferberliğe dönüşmüştür. Ahiler, dinin hükümlerini ve esaslarını Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırarak irşad vazifesi üstlenmiş, bununla birlikte iktisadi yaşama bir denge, nizam ve intizam da kazandırmıştır. Ahilik kardeşlik, ahilik cömertlik, ahilik birlik ve beraberliktir. Ahilik doğru olanı eğriye karşı koruma, yanlış olanı düzeltme, ahlakı ve erdemi üstün tutma anlayışıdır. En önemlisi de, Anadolu'yu aydınlatan işte bu güneşe Erzurum'un da kaynaklık etmiş ve zaman içerisinde Türk-İslam medeniyetlerinin işte bu kaynaktan beslenmiş olmasıdır. Öyle ki, cihana yüzlerce yıl hükmetmiş olan Osmanlı'nın kuruluş felsefesi dahi Ahiliğin işaret ettiği temel değerler üzerinde şekillenmiştir" diye konuştu.



Başkan Sekmen, ahiliğin temel öğütlerinden birisinin de, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Kardeş kardeşi nasıl ki korur ve gözetirse, dini, insani ve ahlaki değerler de toplumları her türlü çözülme ve bozulmaya karşı korur. İşte bu bağlamda ahilik, geçmişten günümüze kadar uzanan en doğru yol haritası ve kültürel kodlarımızı taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmek ve dahası onu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle Ahilik Kültür Haftasını kutluyor, toplumsal bu yapının asıl mimarı olan Ahi Evran Baba başta olmak üzere Anadolu'ya ışık tutan bütün ahileri ve erenleri bir kez daha rahmetle yad ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM