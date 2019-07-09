Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen'den Aşkale çıkarması
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Başkan Sekmen'den Aşkale çıkarması

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aşkale'de Aşkale Belediye Başkanlığı seçim sonrası geçen 3 ayda ilçede neler yapıldığını kamuoyuna anlatmak için bir toplantı organize etti.

Başkan Sekmen'den Aşkale çıkarması, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aşkale'de Aşkale Belediye Başkanlığı seçim sonrası geçen 3 ayda ilçede neler yapıldığını kamuoyuna anlatmak için bir toplantı organize etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezindeki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, İl ve ilçe meclis üyeleri, Büyükşehir belediyesi Daire Müdürlerinin yanı sıra Mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda seçimden sonraki gecen 3 aylık zaman diliminde yapılan çalışmaları video slayt eşliğinde Belediye Başkanı Yaptırmış sundu. Toplantının devamında İlçe mahalle muhtarları arz ve taleplerini dile getirdiler. Son olarak söz alan Sekmen ilçede aciliyet sırasına göre yapılacak işlerin üzerinde hassasiyetle duracaklarını anlatarak gerekli çalışmalara son hızla devam edeceklerini belirtti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
Mehmet Sekmen, Erzurum, Aşkale, Güncel
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