Başkan Sekmen'den Aziziye Zaferi mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Aziziye Zaferi, vatan uğruna can vermeyi canına minnet sayanların yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Bu destan ki; sarsılmaz bir inanç ve muhkem bir imanın eseridir" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Zaferi'nin 142'nci yıldönümü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.



Mesajında Başkan Sekmen, tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus Harbi'nin, Erzurum'da bir kahramanlık destanına dönüştüğünü belirterek, "Bundan tam 142 yıl önce 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan o karanlık gecenin sabahında dağ ve taş adeta dile gelmiş, sefere talip olan ve düşmanın üzerine iman gücüyle yürüyen Dadaşlar, aynı gün zafere de nail olmuşlardır" ifadelerini kullandı.



"Erzurum demek; Anadolu demektir"



Erzurum'un, tarihin hemen her döneminde önemli olay ve hadislere tanıklık ettiğini ve bunun da kesinlikle bir tesadüf olmadığını dile getiren Başkan Sekmen, "Çünkü Erzurum'a sahip olmak demek, Anadolu'ya sahip olmak ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyaya da hükmetmek demektir. Bu yüzden Erzurum asırlar boyunca seferlerin ve savaşların ortasında kalmış, kadim şehrimiz işte bu sebepten dolayı birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiştir. Aziziye tabyalarında yazılan kahramanlık destanı da, Erzurum'u ve dolayısıyla Anadolu'yu istila etme planlarının bertaraf edilmesi ve düşman güçlerin büyük bir bozguna uğratılmasıdır" diye konuştu.



"Bu destanı dadaşlar yazdı"



Şanlı Aziziye Zaferi'nin ilk adımının Ayazpaşa Camii minaresinden yankılanan ezan sesiyle atıldığını ve kahraman Erzurum halkının bu çağrıyla birlikte tabyalara doğru akın etmeye başladığını kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, "Bu çağrı ki; vatan aşkıyla yanan annelere kundaktaki yavrularını bile geride bıraktırmış, yediden yetmişe herkes şehadet şerbeti içebilmek için adeta birbirleriyle yarışa girmiştir. O gece Dadaşların hürriyet sevdası devleşip Nene Hatun'lara, sarsılmaz iman ve inançları Osman Bedrettin'lere, erlik, cesaret ve teslimiyetleri ise, Miralay Bahri Bey'lere dönüşmüştür. Kısaca o gecenin sabahında Erzurumlular, tarihe altın harflerle yazılacak bir destanın kahramanı oldular" şeklinde konuştu.



Başkan Sekmen'den Tabyalar yürüyüşüne davet



Başkan Sekmen mesajında; 9 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Tabyalar Yürüyüşü'nü de hatırlatarak, "142 yıl önce yaşanan milli coşkuyu hissedip yeniden yaşamak için Aziziye tabyalarında buluşalım, ecdadımız ve şehitlerimize hep birlikte dua edelim. İşte bu duygu ve düşüncelerle Aziziye Zaferi'mizin 142'nci yıldönümünü kutluyor, o geceye şan ve şeref katan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi. - ERZURUM