Başkan Sekmen'den Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ezan ile başlayıp, sala ile son bulan hayatımızda camilerimiz ve din görevlilerimiz kuşkusuz çok ayrı bir anlam ve önem taşıyor" dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Sekmen mesajında, kubbelerinin gölgesinin teslimiyet ve kulluk anlamına geldiği camilerin, yeryüzünde Allah'a en sevimli gelen mekanlar olduğunun altını çizdi.



Camilerin, İslam medeniyetlerinin merkezini teşkil ettiğini ve inananların bu kutlu ve muazzez mekanlarda hayat bulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Camilerimiz bizim ruhumuz, İslam beldelerinin kalbi ve Müminler için kurtuluşa açılan kapılardır. Allah'ın varlığı ve birliğine iman etmiş olan herkes bilir ki; bir Müslüman için en güvenli, en huzurlu, samimi ve en sevimli yuvalar camilerdir. Camilerde yürekler buluşur, camilerde saflar sıklaşır, camilerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişir. Kısacası camiler sadece Allah'a olan kulluk borcumuzu ödediğimiz mekanlar değil, aynı zamanda ortak kültürel zenginliklerimizin, milli ve manevi değerlerimizin de güç kazandığı yerlerdir" ifadelerini kullandı.



İslam anlayışına göre; inanmış olan herkesin camilere tazim ve hürmetin yanında, onları koruma, yaşatma, imar etme ve güzelleştirme mesuliyetinin bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti:



"Bunu bir mes'uliyet olarak kabul ederken, karşılığının ise Allah katında büyük bir mükafat olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Allah, bizleri camilere saygıda kusur etmeyen, saflara birbiri ardına dizilen, hizmet eden ve kulluk borçlarını eksiksiz yerine getirenlerden eylesin. Ezanla başlayan kısacık hayatımızın sala ile son bulacağı ana kadar bizlere rehberlik ve önderlik eden din görevlilerimizden de, Allah ebeden razı olsun. Yüce Mevla din görevlilerimize ve cami cemaatlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve sıhhat, ahirete irtihal etmiş olanlara da rahmet eylesin. En büyük niyazımız şudur ki; Allah, İslam beldelerini camisiz, minarelerimizi ezansız, aziz milletimizi korunaksız ve korunmasız bırakmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, Diyanet Teşkilatı çalışanları başta olmak üzere bütün din görevlilerimize kolaylık ve başarılar diliyorum." - ERZURUM