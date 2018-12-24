Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen'den Dagc'e Ziyaret

Başkan Sekmen'den Dagc'e Ziyaret

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Başkan Sekmen'den Dagc'e Ziyaret, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret etti.

Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette Özsoy, Sekmen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özsoy, Sekmen'in de aralarında bulunduğu 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşlarca tutulan demokrasi nöbeti fotoğraflarını Sekmen'e hediye etti.

Sekmen de teşekkürlerini ileterek kentteki gazetecilerin söz konusu dönemde önemli işlere imza attığını söyledi.

Ziyarette DAGC'ne üye gazeteciler de hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Sekmen, Özsoy ve üyelerle cemiyet binasının içinde bulunan 15 Temmuz Basın Merkezi'nin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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