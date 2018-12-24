Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen'den Dagc'ye Ziyaret

Başkan Sekmen'den Dagc'ye Ziyaret

36 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetine (DAGC) ziyarette bulunarak 15 Temmuz Basın Merkezinin açılışını yaptı.

Başkan Sekmen'den Dagc'ye Ziyaret, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetine (DAGC) ziyarette bulunarak 15 Temmuz Basın Merkezinin açılışını yaptı.

Başkan Sekmen, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Kentte yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Sekmen, yeni projelere de start verildiğini belirtti.

BB. Erzurumspor'a devre arası 3 veya 4 yeni oyuncu transfer edileceğini de ifade eden sekmen, 2 tane forvet isimde nokta atışı, isabetli karar verileceğini kaydetti.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'da cemiyet çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, Başkan Sekmen'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Sekmen, DAGC Başkanı Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra DAGC bünyesinde oluşturulan 15 Temmuz Basın Merkezinin açılışını gerçekleştirdiler.

Burada Özsoy, Başkan Sekmen'e 2 adet 15 Temmuz demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğrafı hediye etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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