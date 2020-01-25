Başkan Sekmen'den depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ ve Malatya depremzedeleri için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.



Başkan Sekmen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada;



"Kıymetli Dadaşlar, Sevgili Kardeşlerim...



#Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda ile destek olacağız.



Yardımlarınızı EBB Beyaz Masa'ya bekliyoruz" dedi. - ERZURUM