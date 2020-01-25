Başkan Sekmen'den depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen'den depremzedelere yardım çağrısı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den depremzedelere yardım çağrısı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ ve Malatya depremzedeleri için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Başkan Sekmen'den depremzedelere yardım çağrısı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ ve Malatya depremzedeleri için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.


Başkan Sekmen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada;


"Kıymetli Dadaşlar, Sevgili Kardeşlerim...


#Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda ile destek olacağız.


Yardımlarınızı EBB Beyaz Masa'ya bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Erzurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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