Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen'den Dünya Nevruz Günü Mesajı

Başkan Sekmen'den Dünya Nevruz Günü Mesajı

47 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Zenginliği, hoşgörüyü, ortak yaşama kültürü ve değeri tarif edecek olsaydık, bunun için en uygun tanım Nevruz olurdu" dedi.

Başkan Sekmen'den Dünya Nevruz Günü Mesajı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Zenginliği, hoşgörüyü, ortak yaşama kültürü ve değeri tarif edecek olsaydık, bunun için en uygun tanım Nevruz olurdu" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yayımladığı mesajla Nevruz'u kutladı. Başkan Sekmen, baharın gelişini ve tabiatın uyanışını sembolize eden Nevruz'un, tüm farklılıkları birbirleriyle kaynaştırıp, ortak bir değere dönüştürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizler, renklerimiz, kültürel çeşitliliğimiz, ortak kültür coğrafyamız ve değerlerimizle, el ele, gönül gönüle ve birlikte yaşama kültürümüzle yüzlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bizler bu coğrafyada kardeşliğin adıyız, hoşgörünün sanıyız; birliğin tarifi, dirliğin adresi, kardeşliğin membaıyız. Nevruz'u da, işte bu güzellikleri tek bir çatı altında toplayarak tanımladığı için kıymete değer buluyoruz. Bu vesileyle baharı ve yeniden dirilişi sembolize eden Dünya Nevruz Günü'nü kutluyor, ortak değerlerimiz ve zenginliklerimizle omuz omuza daha nice yüzlerce yılı geride bırakmayı niyaz ediyoruz." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:45 Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Politika
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