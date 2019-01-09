Başkan Sekmen'den Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Medya; demokrasimizin en temel sacayağıdır" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Medya; demokrasimizin en temel sacayağıdır" dedi.



Başkan Sekmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sekmen, "Kamuoyunun haber alma hürriyetini sağlayan Türk basını, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesidir. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hepimizin ortak temennisidir" diye konuştu. Erzurum medyasının Anadolu'da bir rol modeli olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "140 yılı aşkın bir süredir ülkemizin en etkin basın tarihine sahip olan Erzurum medyası, kadim şehrimizde kentimize sahip çıkma, kent kültürünü oluşturma ve koruma noktasında da bizlere ve toplumumuza ortak bir bilinç aşılamaktadır. Bu nedenle medya sade bir iletişim vasıtası değildir, medya toplumun ve şehirlerin de aynasıdır. Anadolu'nun en önemli Bab-ı Alisi'ne sahip olan Erzurum basını, Osmanlı'dan günümüze kadar ülkemizde demokratikleşme hareketini başlatarak milli mücadele döneminde de halkın sesi olmuştur. Demokrasimizin garantisi olan medya sektörünün temsilcilerinin fikir ve öngörülerine her daim açık olduğumuzu bu önemli gün vesilesiyle bir kez daha belirtiyor, şehrimizin gelişim ve değişim seferberliğine katkıda bulunan, haberleriyle bize ufuk açan tüm medya mensuplarının ve Erzurumlu gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." Başkan Sekmen, mesajında geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vefat eden Erzurumlu gazeteci Vahap Çolak'ın ailesine taziye dileklerini bildirerek, "Bir dönem Erzurum medyasında görev alan Vahap Çolak kardeşimizin vefatı nedeniyle Çolak ve Refayeli ailelerinin acısını yürekten paylaştığımı ifade ediyor, Erzurum medyasına baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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