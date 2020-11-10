Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı

10.11.2020 11:54
Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının seneidevriyesinde milletçe rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini kanıtlamış; Türk Milletinin hangi şart ve koşul altında olursa olsun; 'Ya İstiklal ya Ölüm' kararlılığından asla geri adım atmayacağını tüm dünyaya göster büyük bir Liderdir. Şu çok iyi bilinmelidir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletimize bıraktığı eserler, Türk Milleti yaşadığı sürece var olacak ve bu ülke muasır bir medeniyet olma yolunda emin adımlarla hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir. ve asla unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan bir asır önce de sergilenen o muhteşem birliktelik ve milli mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermemek, milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp ve korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmektir."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türkiye'miz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimiz için hedefine emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, başarıları ve ilkeleriyle tarihin akışını değiştirmiş, insanlığın yetiştirdiği büyük liderler arasında unutulmaz bir yer edinmiştir" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu vesileyle milli mücadele uğruna canından geçmiş, toprağa düşmüş ve cennet vatanımızı Şüheda yurduna dönüştürmüş olan şanlı ecdadımızı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." - ERZURUM

Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sekmen, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı - Son Dakika


Son Dakika

L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı         
11:07
Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı         
10:48
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sekmen'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei