Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehitlerimiz bizim şeref payemiz ve nurumuz, gazilerimiz ise övünç madalyalarımız ve onurumuzdur" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Sekmen mesajında, "Kahramanlığın sönmeyen meşaleleri" diye tarif ettiği gazilerin, şanlı Türk tarihinin yaşayan abideleri, bayrak, vatan ve millet aşkının beden nişaneleri olduğunu kaydetti.



Türk tarihinin kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu ve bu destanların hürriyet aşkı, vatan, millet ve bayrak sevdasıyla yazıldığını dile getiren Başkan Sekmen, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan ve bizi biz yapan yegane faktör, şehadete duyduğumuz arzu ve özlemdir. Biz ilahi hakikate inanmış ve amel etmiş bir milletiz; şehit olursak Hak katında nurlanır, gazi olursak yeryüzünde onurlanırız. ve bugün sıkmaya kalksak, şüheda fışkıracak bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak; bunu kuşkusuz vatanı uğruna toprağa düşen şehitlerimize ve yıkılmaz birer sura dönüşen gazilerimize borçluyuz" diye konuştu. Ülküsü ve değiştirilemez ilkesi bağımsızlık olan Türk milletinin milli bilinç ve şuurunu sürekli diri tutmasını sağlayan gazilerin, fedakarlığın ve kahramanlığın en canlı numuneleri olduğunun altını çizen Başkan Sekmen, "Gazilerimiz dünya döndükçe ve aziz milletimiz var oldukça kıvanç kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, bütün gazilerimize Allah'tan hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu, eşsiz makamları tüm Gazi kardeşlerimize mübarek olsun" diye konuştu. - ERZURUM