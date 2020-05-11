Başkan Sekmen'den İbrahim Erkal paylaşımı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den İbrahim Erkal paylaşımı

"Rahmetle ve özlemle anıyoruz. Unutmadık Canısı"

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yıldönümünde sosyal medya üzerinden yayınladığı klip ile andı.

Başkan Sekmen paylaşımına, "Erzurum sevdalısı, söz ustası ve aynı zamanda Dadaşların en değerli temsilcilerindendi kıymetli #İbrahimErkal. Şarkılarıyla, Erzurumlular başta olmak üzere milyonlarca insanın hayatında iz bırakarak Hakk'a yürüdü. Rahmetle ve özlemle anıyoruz. #UnutmadıkCanısı" paylaşımında bulundu.