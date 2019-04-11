Başkan Sekmen'den Kendisi İçin Sevinirken Bacağını Yakan İlim'e Ziyaret

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, kendisi için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanmasına sevinirken, çaydanlıktan dökülen sıcak suyla bacağı yanan ortaokul öğrencisi İlim Balcı
'yı hastanede ziyaret etti. Merkez Palandöken
ilçesindeki Turgut Özal
Ortaokulu'nun öğrencisi İlim Balcı, 1 Nisan
Pazartesi sabahı kahvaltı sofrasına çaydanlığı götürürken, televizyondan Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti
'nin adayı Mehmet Sekmen'in kazandığını duydu. Bir anda heyecana kapılan Balcı, elindeki çaydanlığı unutup, sonucu alkışlayarak, kutlamak istedi. Bu sırada çaydanlıktan dökülen sıcak su, Balcı'nın bacağını yaktı. Sağ bacağında ikinci derece yanık oluşan Balcı, çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. DHA
'nın haberi üzerine olayı öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, hastaneye giderek, İlim Balcı'yı ziyaret etti. Balcı'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Sekmen, "Evladımız, bizim kazandığımızı duyunca sevinçten kendini yakmış. Üzüldüm tabi ki. Kendisine 'geçmiş olsun'a geldim. Anne
ve babasının ayrı olduğunu duydum. Anneyi kısa bir süre sonra faaliyete geçireceğimiz tekstil atölyesinde işe başlatacağız. Böylelikle kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlayabilecek. Çocukların sevgisini kazanmak beni duygulandırdı. İyileştiğinde kendisini okulunda da ziyaret edeceğim" diye konuştu.
Hayranı olduğunu belirttiği Başkan Sekmen'i karşısında görünce çok sevindiğini dile getiren İlim Balcı ise "Ailece sizi çok seviyoruz. Seçimleri kazanmanız için çok dua ettik. İyi ki yanmışım, sizinle tanışma fırsatı buldum" dedi.
- Erzurum