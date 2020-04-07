Başkan Sekmen'den Polis Haftası mesajı - Son Dakika
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Başkan Sekmen'den Polis Haftası mesajı

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır.

Başkan Sekmen'den Polis Haftası mesajı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır. Huzur ve güvenimizi 175 yıldır sağlayan da, kuşkusuz güvenlik güçlerimizdir, Türk Polis Teşkilatı'mızdır" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, polis denilince akıllara asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak; "Türk Polisi denilince de, bunlara ilaveten akıllara şefkat, merhamet, bağlılık, sadakat, özveri ve fedakarlık gelmektedir. Hal böyle olunca, Türk Polis Teşkilatı demek; milleti için her halde ve her koşulda seferber olmuş vatan evlatlarını bir arada bulunduran çatı demektir, ocak demektir. Allah, 'Türk Polisi' olmak gibi şerefli bir payeyi göğüslerinde taşıyan vatan evlatlarını ocaklarına ve milletimize bağışlasın" ifadelerini kullandı.


"TÜRK POLİS TEŞKİLATI'MIZA MÜTEŞEKKİRİZ"


Türk Polis Teşkilatı'nın, tam 175 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini dile getiren Başkan Mehmet Sekmen, kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durduğunu ifade etti. Bir ülkede gelişme ve kalkınmadan söz edilebilmesi için en büyük gerekliliğin huzur, istikrar ve güven ortamı olduğuna dikkati çeken Başkan Sekmen, Türkiye'nin bu bağlamda belki de en şanslı ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi. Sekmen, "Bugün güçlü ve gelişen bir Türkiye'den bahsedebiliyor ve geleceğe yönelik hedefler ortaya koyabiliyorsak; kuşkusuz bunu ülkemizde hakim olan huzur, güven ve istikrar ortamına borçluyuz. Bu ortamın oluşturulması noktasında müteşekkir olduğumuz kurumların başında ise, Türk Polis Teşkilatı'mız geliyor. Çünkü bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır" diye konuştu.


"POLİSİMİZ SALGINLA DA MÜCADELE EDİYOR"


Başkan Sekmen, kutlama mesajında Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çekti. Sekmen, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir. Süreçte Erzurum başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev alan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, işte bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'mızın 175'inci kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. İlaveten teşkilatımızı iftihar kaynağımız haline getiren ve şehitlik gibi mukaddes bir mertebe ile şerefyab olan polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize de, esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - ERZURUM

Polis Haftası, Mehmet Sekmen, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:15 Kaynak: İHA

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