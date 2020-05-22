Başkan Sekmen'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra sevgi selinin tarifi olduğunu bildirdi.

İslam aleminde "on bir ayın sultanı" olan Ramazan'ı uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını aktaran Sekmen, "Bir rahmet, mağfiret ve bereket ayını daha geride bırakıyor, ramazan ayına yeniden kavuşmayı 'Cenabı Hak nasip eylesin' diyoruz." ifadesini kullandı.

Sekmen, ramazan ayının giderken bile bizleri bayram gibi sevimli ve coşku dolu iklime emanet ederek gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl bayram sokağa çıkma kısıtlaması ile iç içe geçirilecek. Bu durum hüznümüzü artırıyor olsa da, sıhhat ve selametimiz için bunun gerekli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha nice ramazan aylarında iftar sofralarında buluşacağız. Allah'ın izniyle kucaklaşacağımız, doyasıya kutlayacağımız ve bir arada geçireceğimiz daha nice bayramlarımız olacak. Bu bağlamda sokağa çıkma kısıtlamasının bizim için aynı zamanda bir başka bayramın habercisi olacağını da unutmamalıyız. El ele vereceğiz, güç birliğiyle, sabırla, anlayış ve güçlü bir iradeyle bu zor günleri de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramımızı kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."