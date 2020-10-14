Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması - Son Dakika

Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması

14.10.2020 12:26
Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi semtine akşam sürprizi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesine bağlı Sanayi semtine akşam sürprizi yaptı. Beraberindeki kurmaylarıyla birlikte Sanayi esnafını ziyaret eden Başkan Sekmen, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşırken, çay ikramlarını ise geri çevirmedi. Endüstri Caddesi üzerindeki kahvehaneleri, market, kuaför ve lokantaları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşların talep ve beklentilerini kayda geçerken, sanayi semtine yönelik olarak planlanan çalışmalar hakkında bilgiler de verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlara; "Erzurum için topyekün gelişim" sözü veren Başkan Sekmen, vatandaşların kentsel dönüşüm ile ilgili memnuniyetlerini de dinledi.

"Muazzam projeler hayata geçirdik"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'da göreve geldikleri günden bu zamana kadar özellikle kentsel dönüşüm alanında büyük hamleler yaptıklarını hatırlattığı vatandaşlara şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm çalışmaları takdir edilmelidir ki, akşamdan sabaha mümkün olacak işler değil. Yani çok ciddi bir planlama ve ilaveten de finans gerektiriyor. Bu manada Erzurum'da attığımız adımlar ortada; şehir merkezinin dışında gecekonduların bulunduğu semtlerimizde de çok ciddi kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık, binlerce konut üretip, halkımızın istifadesine sunduk. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile işbirliği halinde muazzam projeler hayata geçirdik. Allah'ın izniyle bu bölgemiz için de projelerimiz olacak. El ele vererek, güç birliği halinde Sanayi semtimize de modern bir konum kazandıracağız" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Sekmen, Sanayi esnafını ziyaret kapsamında vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısında da bulundu. Salgın tehlikesinin devam ettiğinin altını çizen Mehmet Sekmen, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı ortamlarda geçirilen zamanın da artmaya başlayacağını vurgulayarak, "Kapalı ortamlar ister istemez teması da artırıyor. Bu yüzden tedbiri kesinlikle elden bırakmamalı, maske kullanımına azami düzeyde özen göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki; virüs ortamda dolaşmıyor, havada asılı kalmıyor. Tamamen temasla yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla ne kadar çok dikkatli olursak, bu salgın illetinden o kadar çabuk kurtuluruz" hatırlatmasında bulundu. - ERZURUM

Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması
Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması
Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması
Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen'den sanayi çıkarması - Son Dakika

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