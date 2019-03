Başkan Sekmen'den Seçmenlere Çağrı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizim çıktığımız bu yol halka hizmet yoludur, gayret yoludur, vefa yoludur, birlik, beraberlik, bütünlük ve kardeşlik yoludur.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizim çıktığımız bu yol halka hizmet yoludur, gayret yoludur, vefa yoludur, birlik, beraberlik, bütünlük ve kardeşlik yoludur. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan kadirşinas hemşehrilerimize şükran borçluyuz, minnet borçluyuz" dedi. Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına yönelik olarak genel bir değerlendirme yaptı. Başkan Sekmen, yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte esmeye başlayan Cumhur İttifakı rüzgarının şehri anında etkisi altına aldığını belirterek, "Erzurum'da seçim sürecinin daha başındayken teneffüs etmeye başladığımız atmosfer, coşkunun ve heyecanın atmosferiydi. Bu atmosfer ki; kadim şehrimizi gönül belediyeciliği iklimiyle baştanbaşa kuşattı. 31 Mart seçimleri işte böyle bir zeminin adı oldu" diye konuştu.



"ERZURUM'A HİZMET ETMEK ÖVÜNÇTÜR, KIVANÇTIR"



Seçim çalışmaları çerçevesinde Erzurum'da adım atmadıkları ilçe ve gitmedikleri köy bırakmadıklarının altını çizen Başkan Sekmen, "Bizim muradımız başından beri gönüllere giren yollara köprü kurmaktı. Hamdolsun gördük ki; Erzurum için ortaya koyduğumuz gayret ve çabayla hemşehrilerimizin gönüllerini fethetmişiz. Çaldığımız her kapının ardında bizi heyecandan parıldayan gözler karşıladı; sıktığımız her elde halkımızın sıcaklığını ve samimiyetini hissettik. Sokaktaki vatandaşımızla bir araya geldik, esnafımızla ve tüccarımızla defalarca buluştuk. Mahalle sakinlerimizin yürek hanelerine konuk olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle Erzurum'a dair görüş alışverişinde bulunduk, projelerimizi paylaştık, değerli fikirlerini kayıt altına aldık. Kamu kurum ve kuruluşlarını gezdik, kamu çalışanlarımızla Erzurum düşlerimizi paylaştık. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya gayret ettik, şehrimizin dünü ve bugünü arasındaki farkı resmetmeye çalıştık. ve gördük ki; kıymetli hemşehrilerimiz kararlarını çoktan vermiş. Dadaşlar, Allah'ın izniyle Erzurum için başlattığımız hizmet seferberliğine tam destek veriyor ve 'Yola devam' tespitinde bulunuyor. Hal böyle iken medeniyetler beşiği bu kente hizmet etmek bizim için şeref olur, övünç olur, kıvanç olur. Hele bu desteği ve teveccühü görmüşken; Erzurum için gayret etmek bize farz olur ve dahi boynumuza borç olur" şeklinde konuştu.



SEKMEN: "İLÇELERİMİZ BİZİM CAN DAMARIMIZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez ilçeler başta olmak üzere Erzurum'un tüm ilçeleri arasında mekik dokuduklarını ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte memleket topraklarını adeta arşınladıklarını dile getirerek, "İlçelerimiz bizim dalımız budağımız, ilçelerimiz bizim can damarımız hayat kaynağımız, ilçelerimiz bizim gücümüz ve enerjimiz, ilçelerimiz bizim hizmet duraklarımız. İlçe belediye başkan adaylarımız ise, Erzurum'u çepeçevre saran hizmet zincirinin birer halkası ve yol arkadaşlarımızdır. Birbirimizden güç ve ilham alarak bu yolda yürümeye, Erzurum insanı için fayda ve değer üretmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.



İLÇELER İÇİN BAŞKAN SEKMEN'DEN ÇOK ÖZEL TARİF



Seçim çalışmaları sürecinde Aziziye, Yakutiye ve Palandöken'le heyecanlanıp, Aşkale, Tortum, Oltu, Olur, Narman ve Şenkaya ile coşkulandıklarını ifade eden Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kardeşliğin, birliğin, beraberlik ve bütünlüğün lezzetine Hınıs'ta vardık ve bu tadı Karayazı ile Karaçoban ve Tekman'la doyumsuz kıldık. Köprüköy, Horasan ve Pasinler bize yoldaşlık etti, İspir, Pazaryolu ve Uzundere ile enerji depoladık. Çat ilçemizde AK belediyeciliğe duyulan özlemi görmekle kalmadık, vuslatın vaktinin geldiğine de tanıklık ettik. Kısaca her ilçemizde uzattığımız eli tutanlarla ve sesimize ses verenlerle güçlendik. Dolayısıyla yolumuza yoldaş ve bizlere gardaş olan kıymetli Dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçelerimizde gönül seferberliğiyle, ilk günkü aşk ve heyecanla koşturan parti teşkilatlarımıza ve belediye başkan adaylarımıza da minnettarım. Ortaya koydukları gayret ve özveriyle gurur vesilemiz oldular; takdir ediyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



SEKMEN DADAŞLARA SESLENDİ



Başkan Sekmen, seçim çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Erzurum seçmenine çağrıda da bulundu. Yerel yönetimlerin belirlenmesi sürecinin çok büyük mesuliyet olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan Erzurum halkına şöyle seslendi: "Kıymetli Dadaşlar! Erzurum'un güç kaybettiği ve gerilemeye başladığı dönemleri irdeleyecek olan herkesin göreceği tek hakikat; yanlış siyasal tercihler ve kabiliyeti kısıtlı yerel yönetimler olacaktır. Bizim sadece son 5 yıl içerisinde Erzurum'a kazandırdığımız ivmeye hepiniz tanıklık ettiniz. Bu süre zarfında sergilediğimiz performansın sonucunu sadece iki kelimeyle özetlersek; en yerinde tarif kesinlikle 'Marka kent' olacaktır. Erzurum bugün turizmde bir marka haline geldi, tarım ve hayvancılık alanında artık özüne dönmeye başladı; sporda, kültürde, sanatta, eğitimde, kısacası yaşamın her alanında Erzurum hatırı sayılır bir mesafe aldı. Alt ve üstyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerimizle bu kadim memlekette yeni bir çığır açtık. Tarihi zenginliklerimizi fırsat bildik, şehrin kültürel dokusunu ön plana çıkardık, geleneksel ve modern mimari çizgileri bir araya getirerek kentimize yepyeni bir çehre kazandırdık. Bundan 5 yıl önce dikkatleri çektiğimiz 'Cazibe' faktörünü hizmet ve yatırım projelerimizle o kadar çok bütünleştirdik ki; tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, fiziki, coğrafi, tabii ve doğal güzellikleriyle güzel Erzurum'umuzu bir çekim alanına dönüştürdük. Dolayısıyla Erzurum'da göçü işte böyle önledik, yıllardır göç veren bu kenti, nihayetinde göç alır bir konuma getirdik. Bunu da sizlerden aldığımız destekle ve güçle yaptık"



"DADAŞ'A VEFA YAKIŞIR, BİZE DE HİZMETKARLIK"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart'tan sonraki yeni dönemin Erzurum için artık yükselme ve parlama dönemi olacağına vurgu yaparak, "Erzurum'da temel belediyecilik hizmetleri bağlamında artık hiçbir eksiklik kalmadı. Yeni dönemde yoğunluğumuz ve tüm enerjimizi vizyon projeler için harcayacağız. Erzurum'u yeniden ticaretin kalbi haline dönüştürecek, turizm, kültür, sanat ve eğitimin tartışmasız bir merkezine dönüştüreceğiz. Bazılarına start bile verdiğimiz üretime yönelik atılımlarla şehrimizde yeni iş ve istihdam alanları oluşturacak; işsiz kardeşlerimize iş, mutfaklara AŞ ve hanelere maaş olanakları sunacağız. Benim hemşehrim üretecek, benim hemşehrim çalışacak, kazanacak ve harcayacak. Erzurum'u Dadaşlar yönetecek; konuştuğumuz dil dün olduğu gibi, bundan sonra da kardeşliğin, birlik ve beraberliğin dili olacak. Bizler tüm imkanlarımızla Erzurum'un emrine amade olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla yiğitlerin harman olduğu bu mübarek beldede Dadaşlara vefa, naçizane bizlere ise, Dadaş'a hizmetkar olmak yakışır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

