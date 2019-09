Başkan Sekmen'den "Yeni adli yıl" mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Dünyaya adaletle hükmetmiş bir ecdadın torunları olarak; hukuk ve adaletin kuşkusuz en yılmaz savunucuları olmak zorundayız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yeni Adli Yıl başlangıcı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; her bir yargı mensubunun aslında çok büyük bir mesuliyet üstlendiğine vurgu yaparak, "Mülkün dahi temelini oluşturan adalet, varlığımızın, birliğimizin ve dirliğimizin şüphesiz tek teminatı ve yegane güvencemizdir. Gelişmiş demokrasilerde göze ilk çarpan ve dikkati en çok çeken de, hukukun üstünlüğüdür. Ülkemizde 17 yıldır bu yönde çok ciddi gelişmeler kaydedilmiş, hayata geçirilen yargı reformlarıyla birlikte demokratik birçok kazanım elde edilmiştir. İşte bu kazanımları koruyup muhafaza etmek, hukukun üstünlüğüyle mümkün olacağı gibi, bu süreci layıkıyla ve eksiksiz yönetecek olan da, elbette yargı mensuplarımızdır" görüşlerine yer verdi.



"ADALET BİZE ECDADIN MİRASIDIR"



Türk milletinin tarihin her döneminde adaleti baş tacı ettiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tarihle de sabittir ki; bizler cihana yüzlerce yıl adaletle hükmetmiş, haktan, hukuktan ve doğruluktan bir an olsun ayrılmamış ecdadın torunlarıyız. Bu bizim için bir şiardır, ilaveten kıymetli de bir mirastır. Dolayısıyla hepimize düşen en büyük sorumluluk; bu değerli mirasa sonuna dek sahip çıkmak ve geleceğimizi yine bu değer üzerine inşa etmektir" diye konuştu. Başkan Sekmen, mesajını şöyle tamamladı: "Adaletin sancağının dikildiği her yerde elbette birlik, dirlik, beraberlik, huzur ve refah olacaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta kadim şehrimiz Erzurum olmak üzere, yurdun dört bir yanında adaleti tesis etmek için büyük bir özveriyle çalışan hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve yargı çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, Yeni Adli Yıl'ın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi niyazında bulunuyorum." - ERZURUM