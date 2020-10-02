Başkan Sekmen'e organik bal hediye ettiler - Son Dakika

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir. Şenkaya Bal ormanında üretilen Organik balı Erzurum BüyükŞehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hediye etti.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ayyıldız ve Büyükşehir meclis üyeleri ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek, Şenkaya Belediyesi tarafından ilkbaharda kurulan Şenkaya Bal ormanında ürettikleri organik balı ikram ettiler.

Ziyarette Şenkaya ve mahallelerinde yapılan yatırımlar konusunda da istişarede bulunan heyet, balın tanıtımı konusunda destek istediler. - ERZURUM