Başkan Sekmen: "Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu"

17.11.2020 15:48
Başkan Sekmen:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurmaylarıyla birlikte Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nı gezdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurmaylarıyla birlikte Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nı gezdi. Beraberindekilerle incelemede bulunan Başkan Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta da ortaya konan projelerle zirveye doğru çıktığını ifade etti. Başkan Sekmen, "Bizler, 6 yılda 'Erzurum'da ekilmemiş tek bir tarım arazisi kalmayacak' hedefiyle çıktığımız bu yolda, şehrimizi Doğu Anadolu'nun tarım ve hayvancılık merkezi yapmak için adeta bir üretim seferberliği başlattık" diye konuştu.

Sekmen, kentte hayata geçen tarım yatırımlarını şöyle özetledi:

"Erzurum'da Embriyo Transferi ile Elit Sürü Oluşturulması Projesi gibi ilimizde tarım ve hayvancılığa yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Çiftçimize umut ışığı olmak ve daha fazla ürün almalarını sağlamak amacıyla Tarım Makinaları Parkı'nı kurduk. Bununla birlikte Avrupa'nın en büyük tesisi olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'mızla sadece ilimizin değil bölge çiftçisinin de kara gün dostu olduk. İlçelerimize kurduğumuz Canlı Hayvan Pazarı ile şehrimizin büyük ve küçükbaş hayvan varlığının gelişmesine önemli katkılar sunuyoruz. Mobil ve modüler mezbahalarımız sağlıklı ve hijyenik kesimin öncüsü oldu ilimizde. Tarım ve hayvancılık sektöründe tabiri yerindeyse Türkiye rekoru kırdık. 350 gölet ve 250 sulama tesisi ile yine rekordan rekora koşuyoruz. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz şuan itibariyle Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü olarak hizmet veriyor. Göletlerimiz su ürünlerinin neredeyse merkezi konumuna ulaştı."

"Çiftçilerimizin her daim yanındayız"

Erzurum'un tarımda marka bir kent olduğunu bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizde 1 milyon yavru balık ile kentin su ürünleri popülasyonuna yeni bir vitrin kazandırdık. Şehrimizde arıcılığın gelişimi için 2500 çiftçimize lojistik destek sağladık ve kadim kentte 2000 yeni arıcı ve 500 de ana arı yetiştiricisine bu alanda üretim yapmasını sağlamak için modern üretim teknikleri ve eğitim hizmeti sunduk. 20 bin sıvat dağıtımından, çiftçi eğitimlerine, proje danışmanlığından çiftçilere lojistik desteklere varıncaya kadar tarım ve hayvancılık sektöründe ilkleri yaşatan Erzurum Büyükşehir Belediyemiz, Doğu'nun maküs talihini yenmeye devam edecek. Erzurum'da tarım üreticilerimize sağladığımız destekler de proje ve faaliyetlerimiz de kat ve kat artarak devam edecek. İnşallah yakın gelecekte Erzurum'un ülkemizdeki en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu hep birlikte göreceğiz." - ERZURUM

Başkan Sekmen: Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu
Başkan Sekmen: Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu
Başkan Sekmen: Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu
Başkan Sekmen: Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu

Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu, Erzurum, Tarım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen: 'Erzurum, hayvancılık ve tarımda da marka bir kent oldu' - Son Dakika


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